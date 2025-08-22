На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

Захисники знищують безпілотники, техніку та гармати противника, зменшуючи його наступальний потенціал.

Українські війська утримують позиції на ключових напрямках і знешкоджують атакуючих окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

За добу зафіксовано 116 бойових зіткнень на фронті

Найактивніші напрямки: Покровський та Новопавлівський

Ворог застосував 43 ракети, 49 авіаударів та 1850 дронів-камікадзе

За даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00, сьогодні відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетні удари 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також було використано 1850 дронів-камікадзе та здійснено 3876 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

"З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", — йдеться у повідомленні Генштабу. відео дня

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський та Курський : відбито 2 атаки ворога; противник завдав 5 авіаударів, 9 керованих авіабомб та 161 артилерійський обстріл, у тому числі 4 з РСЗВ.

: відбито 2 атаки ворога; противник завдав 5 авіаударів, 9 керованих авіабомб та 161 артилерійський обстріл, у тому числі 4 з РСЗВ. Південно-Слобожанський : стримано 5 атак біля Вовчанська, Хатнього, Амбарного та Западного.

: стримано 5 атак біля Вовчанська, Хатнього, Амбарного та Западного. Куп’янський : відбито 5 атак у Голубівці та Куп’янську.

: відбито 5 атак у Голубівці та Куп’янську. Лиманський : українські війська зупинили 14 штурмових дій поблизу Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Діброви та в напрямку Ямполя; ще 3 зіткнення тривають.

: українські війська зупинили 14 штурмових дій поблизу Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Діброви та в напрямку Ямполя; ще 3 зіткнення тривають. Сіверський : противник здійснив 5 наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

: противник здійснив 5 наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки. Краматорський : відбито 4 спроби наступу у районах Костянтинівки та Предтечиного.

: відбито 4 спроби наступу у районах Костянтинівки та Предтечиного. Торецький: окупанти 4 рази штурмували позиції поблизу Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька; всі атаки відбиті.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Найгарячіші напрямки: Покровський та Новопавлівський

Покровський напрямок : зафіксовано 29 наступальних дій біля Никанорівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Миролюбівки, Червоного Лиману, Променя, Покровська, Звірового, Новопавлівки, Муравки, Новоукраїнки, Затишка, Котлиного, Удачного, Лисівки та Дачного. 3 бойові зіткнення тривають.

: зафіксовано 29 наступальних дій біля Никанорівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Миролюбівки, Червоного Лиману, Променя, Покровська, Звірового, Новопавлівки, Муравки, Новоукраїнки, Затишка, Котлиного, Удачного, Лисівки та Дачного. 3 бойові зіткнення тривають. За попередніми даними, знешкоджено 107 окупантів , з яких 71 — безповоротно.

, з яких 71 — безповоротно. Знищено: 1 пункт управління безпілотниками, 1 склад ПММ, 47 безпілотників, 6 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки та 2 гармати.

Новопавлівський напрямок: відбито 25 атак у Воскресенці, Запорізькому, Темирівці, Зеленому Полі, Толстому, Лісному, Ольгівському, а також у напрямку Комишувахи та Філії. 2 бойові зіткнення тривають.

Менш активні напрямки

Гуляйпільський та Оріхівський : ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаударів по Новоукраїнці та Оріхову.

: ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаударів по Новоукраїнці та Оріхову. Придніпровський: окупанти двічі атакували позиції в напрямку Антонівського мосту, успіху не мали; населений пункт Придніпровське зазнав авіаційних ударів.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки поблизу Добропілля в Донецькій області. Армія Росії, яка раніше змогла просунутися в напрямку міста, може залишитися в оточенні.

Крім того, Сили оборони України продовжують проводити стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Захисникам вдалося зачистити низку населених пунктів від окупаційних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше у ЗСУ розкрили тактику ворога. Українські захисники розгортають протиповітряні сітки та посилюють контроль на фронтових маршрутах.

