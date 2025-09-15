Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт: подробиці

Був звільнений один із населених пунктів Донеччини та прилеглі території.

Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт/ колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

Українські бійці звільнили населений пункт Панківка і прилеглі території

Російські окупанти продовжують нарощувати угруповання військ

Українські військові звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов". Зазначається, що захисники України продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

"Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", – йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі повідомили, що російські окупанти продовжують нарощувати угруповання військ.

"З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – зазначається у повідомленні.

