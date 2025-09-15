Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт: подробиці

Коротко:
- Українські бійці звільнили населений пункт Панківка і прилеглі території
- Російські окупанти продовжують нарощувати угруповання військ
Українські військові звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов". Зазначається, що захисники України продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.
"Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", – йдеться у повідомленні.
Також у пресслужбі повідомили, що російські окупанти продовжують нарощувати угруповання військ.
"З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – зазначається у повідомленні.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті. Українські війська завдають значних втрат окупантам у Куп’янську та на Донеччині.
Також раніше повідомлялося, що РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини – розкрито плани ворога на осінь. Росія намагається одночасними ударами на різних напрямках розтягнути українські резерви й відволікти сили від Донеччини, зазначив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, РФ накопичує війська біля Сіверська – військова повідомила, чи зайшов ворог в місто. Українські захисники тримають противника під вогневим контролем.
