Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

Українські бійці звільнили шість населених пунктів на Донеччині та завдали втрат ворогу.

У Генштабі розповіли про ситуацію на "гарячому" напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Генштаб ЗСУ

Основне:

ЗСУ мають успіхи під Добропіллям

Українські бійці зачистити низку населених пунктів

Ворог зазнав великих втрат на Добропільському напрямку

Сили оборони України продовжують проводити стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Захисникам вдалося зачистити низку населених пунктів від окупаційних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, завдяки скоординованим діям підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, зокрема військових 1-го корпусу НГУ "Азов", ворог зазнає суттєвих втрат.

"Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня - 1116 осіб), санітарні втрати - 73 особи (загалом - 412), полонений - 1 (разом - 38)", - йдеться у повідомленні.

Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено:

3 танки (загалом - 12);

3 бойові броньовані машини (9);

24 одиниці авто- й мототехніки (124);

12 гармат (30),

35 БпЛА різних типів (126).

У Генштабі додали, що українським бійцям вдалося зачистити чимало населених пунктів Донецької області, серед яких:

Грузьке;

Рубіжне;

Нововодяне;

Петрівка;

Веселе;

Золотий Колодязь.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України досягли успіхів на кількох напрямках фронту, зумівши просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях.

Аналітики Інституту вивчення війни уточнювали, що Збройні сили України просунулися в районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії.

Нещодавно Главред з посиланням на військового оглядача BBC Іллю Абішева писав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки поблизу Добропілля на Донеччині. Армія Росії, яка раніше змогла просунутись в напрямку міста може залишитись в оточенні.

