ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку та зміцнили позиції – військовий

Досягти такого результату вдалося завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів Збройних сил України.

https://glavred.net/front/vsu-ostanovili-okkupantov-na-zaporozhskom-napravlenii-i-ukrepili-pozicii-voennyy-10749293.html Посилання скопійоване

ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку

Коротко:

Українські військові продовжують обороняти Запоріжжя

Російські війська продовжують робити спроби наступу

Українським військовим вдалося зупинити наступ російських військ на Запорізькому напрямку та посилити свої оборонні позиції. Про це повідомив начальник управління комунікацій 128-ї важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов, пише Еспресо.

За його словами, досягти такого результату вдалося завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів Збройних сил України, які діють спільно на цій ділянці фронту.

відео дня

Курбатов зазначив, що українські військові продовжують обороняти Запоріжжя, яке російське командування розглядає як одну з ключових цілей. Ще минулого літа, за його словами, російські війська заявляли про плани наблизитися до міста, однак реалізувати ці наміри їм не вдалося.

Військовий також розповів, що зараз російська армія змінила тактику дій. Замість масштабних штурмів і атак із використанням великої кількості техніки противник частіше діє невеликими групами. Такі групи намагаються просуватися вздовж берегової лінії колишнього Каховського водосховища, де густа рослинність — верби та чагарники — створює умови для прихованого пересування.

За словами Курбатова, деякий час така тактика приносила російським підрозділам певні результати. Однак з часом українські сили адаптувалися і навчилися ефективно протидіяти таким діям.

Незважаючи на значні втрати, російські війська продовжують робити спроби наступу. При цьому, як зазначив представник бригади, українські військові останнім часом посилили можливості щодо ураження логістики противника, що позитивно впливає на загальну ситуацію на фронті.

Ситуація на фронті — останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні сили не відмовляються від намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Крім того, армія диктатора Володимира Путіна почала посилювати угруповання на півдні України та перекидає підрозділи морської піхоти для участі в штурмових діях.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на карті з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відвернути увагу українських ресурсів.

Про особу: Олександр Курбатов Олександр Курбатов - український журналіст-розслідувач, який після початку повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем і наразі обіймає посаду начальника управління комунікацій 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Збройних сил України. Вступив до лав ЗСУ добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Починав службу як звичайний боєць в окопах, воюючи пліч-о-пліч з представниками найрізноманітніших професій. До війни був відомим журналістом-розслідувачем, працював у проєкті Bihus.Info та на інших національних медіаплатформах. Окрім служби, Олександр продовжує займатися творчістю, зокрема, він пише та виконує пісні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред