План ворога провалено: ЗСУ заблокували просування РФ на важливому рубежі

Українські війська утримують позиції та зривають спроби окупантів захопити населений пункт та його околиці.

Сили оборони активно завдають ударів дронами по ворогу та блокують його просування

Коротко:

Росія намагається захопити Гришине на Донеччині

Українські війська утримують визначені рубежі

Ворог нарощує авіаудари та застосування інших вогневих засобів

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селом Гришине на Донеччині, проте українські захисники зривають їхні спроби, повідомляє Угруповання військ "Схід".

"У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів", – йдеться у повідомленні. відео дня

В угрупованні зазначили, що армія РФ намагається захопити Покровськ та Мирноград, тоді як українські підрозділи утримують позиції на північних околицях цих міст.

Українські підрозділи тримають Гришине

"Окупанти також намагаються взяти під повний контроль населений пункт Гришине. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному та зривають спроби противника окупувати населений пункт", – наголосили у угрупованні.

Зазначається, що українські бійці завдають ударів по противнику дронами у північно-західній частині Покровська, яку ворог намагається використати як плацдарм для просування на Гришине.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими – 272 загарбники за минулу добу. Також знищено 2086 БпЛА різних типів, знищено та вражено 37 одиниць іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 пунктів управління російських БпЛА", – додали у повідомленні.

Як писав Главред, російські окупаційні сили не полишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Крім того, армія диктатора Володимира Путіна почала посилювати угруповання на півдні України та перекидає підрозділи морської піхоти для участі в штурмових діях.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на карті з'являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відвернути увагу українських ресурсів.

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

