Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

Маріна Фурман
25 грудня 2025, 09:18
290
У ніч на 25 грудня ворог випустив 131 ударний БпЛА.
удар по Украине
Росіяни атакувати Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Ворог атакував Одеську область
  • На Харківщині від російського удару загинула людина

У ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

Удар по Одеській області

Кіпер повідомив, що росіяни завдали удару по промисловій інфраструктурі Одещини.Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

відео дня

"Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники. На жаль, одна загинула людина - тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога", - пише він.

В ОВА додали, що наразі на місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.

Внаслідок ворожих ударів в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання. Також фіксують перебої з водопостачанням.

  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС
  • Удар по Одеській та Харківській областях
    Удар по Одеській та Харківській областях фото: ДСНС

Атака на Харківщину

Рятувальники ДСНС повідомили, що впродовж доби ворог бив по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки 1 людина загинула ще 14 постраждало.

Росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі.

Уранці 24 грудня Солоницівська громада зазнала ракетного удару: загинув чоловік, ще 13 осіб отримали поранення. Пожежа, яка виникла внаслідок ворожого удару швидко ліквідували.

Увечері в Харкові через обстріл загорівся об’єкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина.

Вночі 25 грудня удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах. Обійшлося без постраждалих.

Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.

Скільки дронів вдалося збити цієї ночі

У Повітряних силах ЗСУ заявивли, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА. Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

РФ била 'Шахедами' по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом
Скільки дронів РФ випустила по Україні цієї ночі / фото: Повітряні сили ЗСУ

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч і вранці 23 грудня російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. У деяких регіонах є "прильоти", жертви та постраждалі.

Пізніше український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів повідомив, що Росія, ймовірно, готується до повторної масованої атаки на Україну.

Про можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні на різдвяні свята попереджав президент Зеленський. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини Харкова Одеська область Харківська область атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

09:18Україна
Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:25Світ
20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?

08:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Останні новини

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

08:08

Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

06:45

Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

06:10

Як спроба Кремля зіграти у "відрізання України від моря" матиме дзеркальні наслідкиПогляд

Реклама
05:55

Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позиціюВідео

05:12

Як налаштувати бойлер взимку, щоб зекономити гроші: про це знають одиниці

04:30

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого хом'яка за 29 секунд

03:36

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

00:12

Скільки української землі захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

24 грудня, середа
23:46

Татусеві гени: який зараз вигляд має єдина біологічна донька Тома Круза

23:31

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

23:18

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

Реклама
23:10

Вистачить п'яти хвилин: знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду

22:37

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

22:29

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:21

Кохання всього життя: які тварини обирають супутника лише один раз

22:12

Чому радянські магазини нагадували поле битви:що було справжнім трофеєм у СРСР 80-х

21:53

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

21:37

Від трипільців до сьогодні: 10 фактів про Різдво, які доводять унікальність українців

21:29

Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

21:24

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

21:07

Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

20:59

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

20:44

У США розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну: що у стенограмі

20:43

Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але за умови - WP

20:27

Гороскоп для Левів на 2026-й: рік великих змін і злетуВідео

20:12

"Працювати не будуть": Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України

19:48

"Незважаючи на всі біди": Зеленський назвав єдине бажання українців на РіздвоВідео

19:42

Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холоднечею

19:31

Як відключатимуть світло 25 грудня: коли не буде електроенергії

19:27

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?Погляд

Реклама
18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти