РФ била 'Шахедами' по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

У ніч на 25 грудня ворог випустив 131 ударний БпЛА.

Росіяни атакувати Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Ворог атакував Одеську область

На Харківщині від російського удару загинула людина

У ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

Удар по Одеській області

Кіпер повідомив, що росіяни завдали удару по промисловій інфраструктурі Одещини.Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

"Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники. На жаль, одна загинула людина - тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога", - пише він.

В ОВА додали, що наразі на місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.

Внаслідок ворожих ударів в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання. Також фіксують перебої з водопостачанням.

Атака на Харківщину

Рятувальники ДСНС повідомили, що впродовж доби ворог бив по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки 1 людина загинула ще 14 постраждало.

Росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі.

Уранці 24 грудня Солоницівська громада зазнала ракетного удару: загинув чоловік, ще 13 осіб отримали поранення. Пожежа, яка виникла внаслідок ворожого удару швидко ліквідували.

Увечері в Харкові через обстріл загорівся об’єкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина.

Вночі 25 грудня удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах. Обійшлося без постраждалих.

Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.

Скільки дронів вдалося збити цієї ночі

У Повітряних силах ЗСУ заявивли, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА. Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Скільки дронів РФ випустила по Україні цієї ночі / фото: Повітряні сили ЗСУ

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч і вранці 23 грудня російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. У деяких регіонах є "прильоти", жертви та постраждалі.

Пізніше український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів повідомив, що Росія, ймовірно, готується до повторної масованої атаки на Україну.

Про можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні на різдвяні свята попереджав президент Зеленський. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.

