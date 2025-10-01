Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

Руслан Іваненко
1 жовтня 2025, 18:46
196
Армія РФ намагається протиснутися зі східного напрямку після невдач під час атак із півдня Запорізької області.
ВСУ, Фронт, Армия РФ
Противник активно тисне на Покровському напрямку/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Ситуація на Новопавлівському напрямку лишається критичною
  • Росіяни тиснуть уздовж річки Вовча на межі трьох областей

Обстановка на Новопавлівському напрямку лишається напруженою через активні дії російських військ. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

"Ворог використовує те, що він розтягнув наші Сили оборони. І ми не готові на кожному відтинку фронту забезпечити ту якісну оборону, яка потрібна на всіх відтинках. Вони просуваються вздовж річки Вовча і таким чином створюють тиск на адмінмежі трьох областей. Вони тиснуть з Донеччини на Дніпропетровщину та Запоріжжя. І це загроза того, що в далекій перспективі може створити певний тиск на Гуляйполівську агломерацію", – сказав він.

відео дня

Росіяни змінюють тактику та тиснуть зі сходу

За словами Ткачука, у Запорізькій області противнику важко прориватися з півдня, тому він намагається активніше діяти зі східного напрямку.

Водночас складною залишається ситуація на Покровському напрямку.

"Попри те, що на північ від Покровська, на Добропільському напрямку, ситуація стає для нас більш прийнятна та оптимістична. Через те, що в певних оперативних оточеннях близько 1000 російських солдат та 3000 вбитих за останній час. Але тиск з півдня на Покровськ далі відбувається. На всьому відтинку фронту від Удачного до Шевченкового відбуваються важкі бої, ворог підтискає з півдня дуже активно", – підкреслив Ткачук.

Генштаб: ворог зосереджує наступ на Покровському та Добропільському напрямках

Російські війська планують зосередити основні зусилля на двох ключових напрямках – Покровському та Добропільському. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

За його словами, нині ситуація на передовій залишається складною. Ворог активно штурмує позиції українських військ, створюючи чисельну перевагу у 5–6 разів.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160-190 штурмів на добу", – підкреслив Гнатов.

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу
Покровськ / Інфографіка: Главред

Він уточнив, що найбільш напруженою є ситуація на сході України. Там армія РФ має значну перевагу в живій силі та техніці, використовуючи авіацію, артилерію та ударні БпЛА для проведення наступу високої інтенсивності.

За словами генерала, ворог прагне взяти під контроль Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки та охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як писав Главред, зосередження наступальних дій саме на цих ділянках може свідчити про спробу РФ змінити баланс сил на сході та примусити ЗСУ розосередити оборону.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Крім того, ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це Армія TV розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ткачук

Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:59Війна
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

20:53Світ
"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Останні новини

20:59

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударівФото

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

Реклама
19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як реально заощадити на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

Реклама
18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

Реклама
14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

13:28

Справжня бомба: не просто макарони, а справжній шедевр на вечерюВідео

13:21

Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

12:48

Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

12:38

"Танцюристи" океану: чи є краби в Україні та чому вони ходять боком

12:37

Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти