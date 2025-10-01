Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

Армія РФ намагається протиснутися зі східного напрямку після невдач під час атак із півдня Запорізької області.

Противник активно тисне на Покровському напрямку/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Ситуація на Новопавлівському напрямку лишається критичною

Росіяни тиснуть уздовж річки Вовча на межі трьох областей

Обстановка на Новопавлівському напрямку лишається напруженою через активні дії російських військ. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

"Ворог використовує те, що він розтягнув наші Сили оборони. І ми не готові на кожному відтинку фронту забезпечити ту якісну оборону, яка потрібна на всіх відтинках. Вони просуваються вздовж річки Вовча і таким чином створюють тиск на адмінмежі трьох областей. Вони тиснуть з Донеччини на Дніпропетровщину та Запоріжжя. І це загроза того, що в далекій перспективі може створити певний тиск на Гуляйполівську агломерацію", – сказав він. відео дня

Росіяни змінюють тактику та тиснуть зі сходу

За словами Ткачука, у Запорізькій області противнику важко прориватися з півдня, тому він намагається активніше діяти зі східного напрямку.

Водночас складною залишається ситуація на Покровському напрямку.

"Попри те, що на північ від Покровська, на Добропільському напрямку, ситуація стає для нас більш прийнятна та оптимістична. Через те, що в певних оперативних оточеннях близько 1000 російських солдат та 3000 вбитих за останній час. Але тиск з півдня на Покровськ далі відбувається. На всьому відтинку фронту від Удачного до Шевченкового відбуваються важкі бої, ворог підтискає з півдня дуже активно", – підкреслив Ткачук.

Генштаб: ворог зосереджує наступ на Покровському та Добропільському напрямках

Російські війська планують зосередити основні зусилля на двох ключових напрямках – Покровському та Добропільському. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

За його словами, нині ситуація на передовій залишається складною. Ворог активно штурмує позиції українських військ, створюючи чисельну перевагу у 5–6 разів.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160-190 штурмів на добу", – підкреслив Гнатов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Він уточнив, що найбільш напруженою є ситуація на сході України. Там армія РФ має значну перевагу в живій силі та техніці, використовуючи авіацію, артилерію та ударні БпЛА для проведення наступу високої інтенсивності.

За словами генерала, ворог прагне взяти під контроль Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки та охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як писав Главред, зосередження наступальних дій саме на цих ділянках може свідчити про спробу РФ змінити баланс сил на сході та примусити ЗСУ розосередити оборону.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Крім того, ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це Армія TV розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи.

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

