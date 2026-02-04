Кейт Міддлтон повідомила про поповнення в королівській родині — деталі

Принцеса поділилася радісною новиною.

Британська принцеса Кейт Міддлтон під час візиту на фабрику в Уельсі проговорилася про поповнення в родині Уельських. Про подію повідомляє Mirror.

Принцеса Уельська відвідала вовняну фабрику і виробника джинсів, зачарувавши британців своїм яскравим образом. Кейт з'явилася в пальто з червоно-помаранчевим принтом. Акцентну теплу річ вона поєднала з сукнею кольору хакі з високим горлом. Таким чином Міддлтон продемонструвала стильний і яскравий лук, яким можна надихнутися для весняних образів.

Але наймиліший момент стався під час візиту до сімейної компанії Hiut Denim, яка виробляє преміальні джинси повністю британського виробництва. Під час розмови з власниками підприємства їх собака проявила жвавий інтерес до монаршої гості. Кейт, як відома любителька собак, не залишилася байдужою до вихованця. Під час спілкування з собакою вона поділилася новиною — в родині Вельських теж сталося поповнення.

"Отже, у нас є маленьке цуценя. Йому всього вісім місяців, а Орлі п'ять років", — розповіла принцеса.

Собаки принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон дуже люблять собак породи кокер-спанієль. Раніше у них жив пес на ім'я Лупо, який помер у 2020 році. Після смерті вихованця пару поспішив втішити брат Кейт і подарував їм спанієля на прізвисько Орла, яка часто з'являється на фото королівської сім'ї. У травні 2025 року вона народила — передбачається, що вихованець, про якого розповіла принцеса Уельська, є одним з її цуценят.

