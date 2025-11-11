В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

Жителів одного із регіонів України закликали негайно залишити свої домівки.

https://glavred.net/ukraine/v-odnom-regione-ukrainy-obyavili-srochnuyu-evakuaciyu-kto-dolzhen-pokinut-dom-10714445.html Посилання скопійоване

З Малокатеринівки поблизу Запоріжжя оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне:

В одному із селищ Запорізької області оголосили термінову евакуацію

Залишити населений пункт першочергово повинні родини з дітьми

Примусову та обовʼязкову евакуацію родин з дітьми оголосили у Запорізькому районі. Жителів селища Малокатеринівка закликали негайно евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомила Кушугумська громада в Telegram.

"Відповідно до наказу Запорізької обласної військової адміністрації від 10.11.2025 р. № 72 та розпорядження голови Кушугумської селищної ради від 07.11.2025 року №183, на території Кушугумської селищної ради (с-ще Малокатеринівка) оголошено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, та оголошено проведення обов’язкової евакуації населення із селища Малокатеринівка у зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій", – йдеться у повідомленні. відео дня

Мета такого заходу - збереження життя людей, які живуть у зоні потенційної небезпеки.

"Просимо мешканців селища з розумінням поставитися до ухваленого рішення, не зволікати та виконувати вказівки відповідних служб. Ваша безпека — найвища цінність", - написали у громаді, додавши, що наразі слід зберігати спокій, діяти злагоджено та відповідально.

У громаді підкреслили, що додаткова інформація щодо логістики, транспорту та пунктів розміщення зʼявиться окремо.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

У вівторок, 11 листопада, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ були вимушені відійти з позицій поблизу 5 населених пунктів у Запорізькій області.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні Сили України з утримуваних позицій", - зазначив Волошин.

Евакуація - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що українців попередили про загрозу евакуації з міст через ризик відключення опалення. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію.

Раніше повідомлялося, що з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Крім цього, Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації. Евакуація охоплює понад 40 населених пунктів регіону, планують вивезти 601 дитину та 409 сімей у більш безпечні місця.

Інші новини:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред