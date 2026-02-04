"Коли вперше побачила": наречений Нікітюк розкрив таємницю їхнього знайомства

Дмитро Бабчук поділився спогадами про зіркову наречену.

Леся Нікітюк чоловік - Дмитро Бабчук розповів про знайомство з ведучою / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Де познайомилися Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук

Як ведуча відреагувала на те, що її новий партнер - військовий

У жовтні 2024 року українська ведуча Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває в романтичних стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року пара заручилася, а в червні вперше стала батьками.

Попри те, що і Леся, і Дмитро досить активно ведуть блоги та спілкуються з шанувальниками, деталей про їхні стосунки відомо вкрай мало. Лише зараз Бабчук зізнався, де познайомився зі своєю зірковою коханою.

Він розповів в Instagram, що перше знайомство відбулося в реальному житті. Нікітюк, за словами Дмитра, мала змішані почуття, коли дізналася про те, що він - діючий військовий. Він опублікував фото пса Рафіка, улюбленця Лесі, з здивованим виразом мордочки, щоб проілюструвати реакцію ведучої.

"Її лице, коли вона мене вперше побачила та зрозуміла, що я військовий, і бачитися ми будемо рідко", - підписав знімок наречений Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк чоловік - Дмитро Бабчук розповів про знайомство з ведучою / фото: instagram.com/special_my_profession

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

