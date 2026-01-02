Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Окупанти не хочуть воювати проти українських військових, тому добровільно йдуть у полон.

Українські військові поповнюють росіянами обмінний фонд / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Що сказав військовий:

Росіяни не хочуть воювати на Запорізькому напрямку

Багато окупантів намагаються здатися у полон

Росіяни вбивають штурмовиків, які сигналізують ЗСУ про бажання здатися

Українські військові на Запорізькому напрямку дедалі частіше помічають, що військовослужбовці країни-агресорки Росії не хочуть воювати і висловлюють бажання здатися у полон.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих. За його словами, українські пілоти безпілотників отримують сигнали від окупантів.

"Багато з них (росіян - Главред), завідомо, не хочуть воювати і як тільки трошки пройдуть, бодай половину територій до Малої Токмачки з точки висування, вони сигналізують нашим пілотам, що хочуть здатися у полон", - наголосив він.

Але не всі росіяни доживають до здачі у полон, бо самі ж окупанти знищують таких своїх штурмовиків, щоб не допустити полону.

Як змінилися бойові дії в Запорізькій області

Главред писав, що за словами майора ЗСУ й політолога Андрія Ткачука, у Запорізькій області загострилася ситуація навколо Гуляйполя. Минулого тижня українські сили втратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, але місто не окуповане.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Він також звернув увагу на проблеми в організації оборони: покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння Вугледара.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на кінець грудня 2025 року частина Гуляйполя на Запоріжжі перебуває під контролем російських військ, які активно проводять штурмові дії та намагаються закріпитися в населеному пункті.

Раніше повідомлялося, що останні дні армія країни-агресорки Росії активно штурмує село Білогір'я у Запорізькій області. Війська РФ намагаються повністю окупувати село.

Напередодні речник УДА підтвердив, що повного контролю над Гуляйполем ворог не має. Там тривають бої, працюють штурмові підрозділи ЗСУ. Вони атакують, контратакують, зачищають відповідні території.

