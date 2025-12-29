Рус
Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

Марія Николишин
29 грудня 2025, 16:12
Братчук назвав елемент південно-донецького наступу росіян.
Бої в Гуляйполі / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключові тези:

  • У Гуляйполі наразі тривають бої
  • Росіяни не мають повного контролю над містом
  • На цьому напрямку ворог зазнає великих втрат

Повного контролю над Гуляйполем ворог не має. Там тривають бої, працюють штурмові підрозділи ЗСУ. Вони атакують, контратакують, зачищають відповідні території. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Еспресо.

За його словами, військове значення Гуляйполя - питання логістики ЗСУ та намагання противника тиснути на Донецьку область.

Він підкреслив, що це елемент південно-донецького наступу росіян.

"Наразі не вбачаю ресурсу противника для повноцінних спроб атакувати Запорізьку область. Хоча нагадаю ще одну локацію на Запорізькому фронті - Степногірськ, про захоплення якого росіяни вже теж оголосили, але при цьому посилаються, що поруч у Приморському їм багато чого не вдається, вони це визнають і говорять, що тривають дуже жорстокі бої", - наголосив Братчук.

Він також додав, що потрібно підсилити цей напрямок.

"Ворог зазнає великих втрат. Звичайно, хотілося б, щоб оборонну лінію по Гуляйполю нам вдалося втримати. Треба сьогодні говорити, як підсилити цей напрямок, а це питання нашої ресурсності, резервів треба більше", - підсумував речник УДА.

Ситуація в Гуляйполі

Представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин говорив, що російські окупанти надають великого значення захопленню Гуляйполя в Запорізькій області.

За його словами, з цією метою росіяни підтягують резерви та намагаються зруйнувати всі будівлі в місті.

Він підкреслив, що найскладніша ситуація біля Гуляйполя і на Гуляйпільському напрямку загалом.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ заявляв, що Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська. Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила десятки спроб протиснути український захист північніше залізниці, але усі вони були невдалі.

В угрупованні військ "Схід" заявили, що село Дронівка у Донецькій області залишається під контролем Збройних Сил України, незважаючи на тиск російських окупантів, які намагаються захопити його з двох напрямків.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що військові країни-агресора Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське на Сумщині, не можуть просунутись вглиб області. Чисельність ворога там наразі становить близько 100 осіб.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

