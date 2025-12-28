"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Ворог активно проводить штурмові дії, намагаючись закріпитися на ключових вулицях міста.

Українські підрозділи ведуть оборонні та контрударні дії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Про головне:

Українські підрозділи утримують частину населеного пункту

Ведуть оборонні та тактичні дії для стримування атак

Ворог використовує різні види озброєння, включно з авіацією та дронами

Частина Гуляйполя на Запоріжжі перебуває під контролем російських військ, які активно проводять штурмові дії та намагаються закріпитися в населеному пункті. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе й артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами, НАРами (некеровані авіаційні ракети. - ред.), намагаючись знищити наші позиції та витіснити українські підрозділи з населеного пункту", - заявили українські військові. відео дня

Протягом останньої доби ворог майже 20 разів намагався штурмувати українські позиції. Бої тривають і зараз — деякі зіткнення не припиняються.

Оборона та втрати ворога

Водночас Сили оборони України утримують чималу частину Гуляйполя, проводять оборонні та контрударні дії, завдаючи противнику суттєвих втрат. За оцінками українських військових, лише сьогодні російські війська втратили понад 300 осіб особового складу та близько 60 одиниць техніки.

Ситуація у Степногірську

Ситуація у Степногірську також залишається напруженою. Українські підрозділи утримують частину селища, в той час як окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, що веде в населений пункт.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Заяви президента РФ Володимира Путіна та доповіді головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова щодо Гуляйполя та Степногірська нагадують ситуацію з Куп’янськом, який росіяни неодноразово намагалися "захопити". Українські військові відзначають, що поспішність таких "бліц-крігів" може бути пов’язана з очікуваною зустріччю президентів України та США найближчим часом.

Ситуація на південому напрямку - оцінка військового експерта

Як писав Главред, військовий експерт Іван Тимочко в коментарі Київ24 зазначає, що бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку залишаються надзвичайно складними, а ситуація в місті "досить серйозна". За його словами, інтенсивність атак противника на цьому відрізку висока, і за кількістю штурмових дій Гуляйполе поступається лише Покровсько-Мирноградському та Костянтинівському напрямкам.

"Українські військові на цьому секторі приймають на себе один із наймасштабніших ударів, що водночас демонструє їхню ефективність у стримуванні ворога", – підкреслив експерт. Тимочко додає, що попри активний опір, противнику іноді вдається прориватися в окремі райони, а географічні особливості місцевості дозволяють тиснути на місто одночасно з південного та північного напрямків.

За його оцінкою, саме ці фактори роблять ситуацію в Гуляйполі однією з найскладніших на всьому Запорізькому напрямку, підкреслюючи важливість стратегічної та тактичної підготовки українських підрозділів.

Ситуація на Запорізькому напрямку - новини за темою

Як раніше писав Главред, бійці 425-го полку "Скала" зайшли в Гуляйполе в Запорізькій області та почали бойові дії з витіснення російських окупаційних сил із міста. По ворожих позиціях активно працюють артилерія та безпілотні літальні апарати.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області в районі села Добропілля.

Про джерело: Сили оборони півдня Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

