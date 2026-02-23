Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

Генерал розповів про ймовірні домовленості з Вашингтона і Москви.

Годжес вважає, що Трамп прагне представити угоди до 4 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Навіщо Трамп тисне в питанні укладення мирної угоди

Який дедлайн і чому встановив президент США

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою. Про це заявив екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес.

За його словами, у Вашингтона і Москви вже все узгоджено, і вони оприлюднять це після того, як буде укладено якусь угоду цього літа.

"Ось чому президент [Трамп] так тисне, щоб все було готово до червня, щоб потім представити бізнес-угоди якраз до 4 липня - дня народження США. Я не думаю, що це те, що підтримали б українці та європейці, і, чесно кажучи, більшість американців також", - сказав Годжес в інтерв'ю 24 каналу.

Генерал також пояснив, що Путін буде воювати далі, оскільки для нього нічого не значать втрати на фронті й те, що війна триває довше чотирьох років.

За словами Годжеса, щоб Путін передумав, мають бути дві причини. Перша - погіршення економічної ситуації. З огляду на це Україна правильно діє, знищуючи російську нафтову і газову інфраструктуру.

Друга причина — якщо Європа повністю замінить допомогу США Україні та надасть максимальну кількість ресурсів українцям.

"Він [Путін], очевидно, досить впевнений, що Сполучені Штати нічого не зроблять, щоб його зупинити. І він вірить, що Європа також насправді не зможе заповнити цю прогалину. Тож він буде продовжувати, поки не побачить, що вся Європа і Канада на боці України, і вони дадуть Україні все, що потрібно, щоб перемогти Росію", — сказав Годжес.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес.

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський також заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша - це нестача людей, друга - нестача зброї.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Як пише The Times, повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна домогтися переломного успіху. При цьому і перспектив швидкого завершення бойових дій не проглядається — Москва демонструє готовність продовжувати кампанію, поки зберігаються ресурси.

Чи принесуть результат мирні переговори: думка експерта

Політолог Володимир Горбач зазначає, що поточні контакти між Україною, Росією і США поки що більше декларативні, ніж результативні, і не призводять до конкретних домовленостей. Головні перешкоди — обмежений формат зустрічей і низький рівень представництва сторін.

На думку експерта, повноцінний діалог можливий лише за поєднання декількох факторів: ослаблення впливу Росії, посилення зовнішнього тиску і готовності учасників йти на компроміси. До весни 2026 року значного прогресу в переговорах, за його прогнозом, очікувати не варто.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

