РФ намагаєтьмя взяти у 'кліщі' важливе місто: яку тактику застосовує ворог

При атаках окупанти вдаються до звичної для них тактики малих штурмових груп

РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" Мирноград/ Колаж: Главред, фото: Генштаб

Головне:

Росіяни намагаються взяти у "кліщі" Мирноград

Ворог застосовує тактику малих груп, зрідка використовує легку техніку для швидкого просування

Попри чисельну перевагу ворога Сили оборони тримають оборону міста

Окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповіли у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

"Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі". Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи. Зрідка ворог застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Водночас у центральній частині Мирнограда армія РФ намагається встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

РФ хоче взяти Мирноград у "кліщі"/ Фото: скриншот

Чи можуть росіяни захопити Покровськ - думка військового

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі раніше говорив, що Покровськ і Мирноград – це один із найгарячіших напрямків сьогодні.

За його словами, це логістичний вузол, який російські війська намагаються захопити, але не можуть цього зробити.

"Що стосується перспектив російського просування, то російські війська не можуть просуватися – вони йдуть маленькими кроками, які коштують їм 600-1200 осіб убитими на день. З такими втратами і такими крихітними кроками я сумніваюся, що вони зможуть захопити повністю навіть Покровськ", - вважає він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - у річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Раніше стало відомо, що у Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Напередодні аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Мирноград / Інфографіка: Главред

