"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

Злата Огнєвіч зізналася, що робить для підтримки краси.

Злата Огнєвіч зараз - співачка зізналася, чи робила пластику / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

У Злати Огнєвіч запитали, чи робила вона пластичні операції на обличчі

Зірка не стала приховувати правду

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала фото в новому образі. Вдало підібраний макіяж, стильний одяг і неприхований магнетизм артистки привернули увагу шанувальників.

У коментарях Злату хвалять всі як один. Однак у деяких фанатів виникли припущення, що співачка вирішила поліпшити свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Огнєвіч вирішила розкрити правду.

Зірка зазначила, що в її планах є деякі процедури, щоправда, не в найближчому майбутньому. Також вона написала, як доглядає за собою зараз.

"Нічого з цього (блефаропластика, корекція щік і підборіддя - прим. редактора) не робила, але колись планую і поділюся досвідом. Це колись буде, років через десять, думаю. Я просто відвідую косметолога і роблю планові процедури", - повідомила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч зараз - співачка зізналася, чи робила пластику / фото: instagram.com/zlata.ognevich

Про персону: Злата Огнєвіч Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

