"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

Коротко:
- У Злати Огнєвіч запитали, чи робила вона пластичні операції на обличчі
- Зірка не стала приховувати правду
Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала фото в новому образі. Вдало підібраний макіяж, стильний одяг і неприхований магнетизм артистки привернули увагу шанувальників.
У коментарях Злату хвалять всі як один. Однак у деяких фанатів виникли припущення, що співачка вирішила поліпшити свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Огнєвіч вирішила розкрити правду.
Зірка зазначила, що в її планах є деякі процедури, щоправда, не в найближчому майбутньому. Також вона написала, як доглядає за собою зараз.
"Нічого з цього (блефаропластика, корекція щік і підборіддя - прим. редактора) не робила, але колись планую і поділюся досвідом. Це колись буде, років через десять, думаю. Я просто відвідую косметолога і роблю планові процедури", - повідомила Злата Огнєвіч.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська ведуча і модель Олександра Кучеренко вперше після розлучення з Дмитром Комаровим натякнула на нові стосунки.
Також музичний продюсер Олена Мозгова висловилася про шлюб із співаком Девідом Аксельродом. Пара разом уже двадцять років, одинадцять із яких - в офіційному шлюбі.
Читайте також:
- "Ніхто не лізе": Матвієнко зізналася, про що не говорить з Мірзояном
- Екс-дружина Кличка змінила професію: чим тепер займається Наталія Єгорова
- Юрій Ткач з дружиною зізналися, що спровокувало кризу в їхньому шлюбі
Про персону: Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред