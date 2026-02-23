'Плюс' протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

Найближчими днями в Україні прогнозується мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у вівторок

Коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 24 лютого

Синоптикиня зауважила, що у вівторок, 24 лютого, у більшості областей України буде тепло.

Температура повітря вночі очікується близько нуля, вдень 0…+3 градуси, на півдні та заході +3…+8 градусів.

Погода 24 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві 24 лютого

У Києві завтра очікується дощ і туман. Температура вночі буде близько нуля, а вдень підніметься до +2 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко наголосила, що 25 лютого погода істотно не зміниться, але вже 26 лютого в Україні очікується невелике похолодання.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні упродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що в Україну почне надходити тепла повітряна маса, тому температурні показники у всіх регіонах відчутно підвищуватимуться.

За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях.

Водночас опади протягом тижня очікуються переважно невеликими, місцями можливий туман.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

