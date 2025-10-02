Рус
"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

Руслана Заклінська
2 жовтня 2025, 23:37
147
Керівник Центру вивчення окупації​ зазначив, що уже розпочалися тренування з евакуації в окремих районах міста.
'Не хочу нагнітати, але...': Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати
Мешканців Запоріжжя закликали виїхати / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 41 омбр

Ключові тези Андрющенка:

  • РФ прагне влаштувати в Запоріжжі режим терору
  • Тим, хто може, краще тимчасово виїхати й перечекати наступ росіян
  • Влада Запоріжжя переглядає підходи до безпеки

Восени триватиме активна фаза російського наступу. Окупанти прагнуть влаштувати в Запоріжжі режим терору над цивільним населенням, схожий на той, який вони реалізували на Херсонщині. Про це в ефірі Еспресо заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Наскільки я знаю, уже почали тренування з евакуації в певних районах міста Запоріжжя. Це означає, що влада Запоріжжя все ж переосмислила своє бачення, бо нещодавно ще казала, що це питання не стоїть на порядку денному", - зазначив він.

відео дня

Андрющенко нагадав про інтенсивність атак минулого тижня. За його словами, по місту щодня били всіма доступними засобами - безпілотниками, авіабомбами, балістичними ракетами. Через це, на його думку, запоріжцям варто готуватися до можливої ескалації.

"Я не хочу нагнітати, але радив би тим, хто може виїхати на певний час, перечекати активну фазу цього російського осіннього наступу. Тому що основне завдання росіян дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення Запоріжжя. Це означає постійні обстріли, і це справді загроза. Потрібно щось робити та думати, що можемо запропонувати цивільним, щоб максимально їх убезпечити", - наголосив Андрющенко.

Яка мета наступу РФ в Запорізькій області

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів Главреду, що Росія перекидає оперативні резерви на Запорізький напрямок, зокрема 76-ту дивізію Повітряно-десантних військ. Мета окупантів - покращити тактичне становище та досягти відстані, з якої вони зможуть встановити вогневий контроль над обласним центром.

"Вони також намагатимуться військовим шляхом встановити повний контроль над Запорізькою областю, і я не виключаю сценарію дестабілізації на Херсонському напрямку, а саме імітації проведення широкомасштабної десантної операції. Інформаційна активність з приводу можливості реалізації десантної операції на Херсонщині вже була", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, восени та взимку російські війська, ймовірно, будуть змушені частково відступити від Покровська на Донеччині. Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов стверджує, що швидке оточення міста наразі малоймовірне.

У Куп'янську йдуть запеклі бої, але загрози повного захоплення міста немає, заявив начальник відділення об’єднаної вогневої підтримки 115-ї ОМБР Олег. За його словами, ворогу важко просуватись у міській забудові.

Крім цього, ЗСУ пішли в контрнаступ та розсікли так званий Добропільський виступ окупантів. За останню добу відновлено контроль над 2,2 кв. км.

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

В своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область війна на Донбасі
