'Доведеться відступити': в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

Російські окупанти можуть взяти паузу на фронті через брак підкріплень та погіршення погодних умов, вважає Трегубов.

В ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що повідомили в ОСУВ "Дніпро":

Оточення Покровська виглядає малоймовірним

Росіянам доведеться відступити від міста

Ворог може посилити наступ на Добропілля

Восени та взимку російські війська, ймовірно, будуть змушені частково відступити від Покровська на Донеччині. Про це заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його словами, можливість швидкого оточення міста наразі виглядає вкрай малоймовірною — якби противник мав таку здатність, він би вже реалізував її.

Трегубов зазначив, що наразі спостерігається просування невеликих груп з околиць у напрямку міста, однак із настанням осені, коли зникне листя і зменшиться можливість маскування, це стане значно складніше.

"А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам все ж може доведеться принаймні частково звідти відповзти", - наголосив речник ОСУВ "Дніпро".

Віктор Трегубов зазначив, що після опадання листя тактика малих груп втратить ефективність, і тоді російські війська можуть взяти паузу в бойових діях, хоча не на всіх ділянках фронту. Він підкреслив, що противник постійно перекидає підрозділи вздовж лінії розмежування, однак не отримує суттєвого підкріплення з території РФ чи з окупованих регіонів, що може свідчити про зниження активності.

На його думку, в районах Добропілля та Дружківки росіяни ще можуть спробувати посилити наступ, хоча попередня спроба прорватися вглиб українських позицій поблизу Добропілля виявилася авантюрою, яка провалилася.

"Це був великий ризик, котрий не справдився. Зібрана група пішла вперед і вперлася в ще одну лінію українських позицій і перетворилася на малу кишку, вхід в яку було частково перекрито українськими ударами, а потім це зосередження було розсічено на шматки і зараз донищується", - наголосив Трегубов.

Він вважає малоймовірним, що російське командування повторить подібний необґрунтований крок.

Окремо Трегубов відзначив Костянтинівку як один із напрямків, де ворог може намагатися утримати інтенсивність наступу восени. За його словами, спершу планувалося наступати з кількох напрямків, але оскільки Часів Яр так і не був захоплений, попри заяви Москви, росіяни намагаються просуватися туди з боку Покровська.

/ Інфографіка: Главред

Чому росіяни зациклились на Покровську - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, чому головна увага ворога зосереджена саме на Донеччині. За його словами, Росію цікавить не контроль над територією чи нав’язування міфічного "русского мира" російськомовному населенню, а насамперед стратегічні ресурси. Запеклі бої у Покровському районі пов’язані з прагненням окупантів захопити родовища корисних копалин. Так, у Шевченковому розташовані найбільші в Європі запаси літію, а в Котлиному — найбільше на континенті родовище коксівного вугілля.

"Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться із серйозними проблемами. За оцінками спеціалістів, якщо росіяни окупають Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тон на рік. А це загроза соціальної напруги передусім на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - резюмував він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України перейшли у контрнаступ на Добропільському напрямку й зуміли розсікти так званий Добропільський виступ противника. Як наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Сили оборони роблять усе можливе, щоб завдати російським військам максимальних втрат.

Водночас ситуація на Покровському напрямку швидко змінюється через несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільність у небі, повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" Максим Бакулін.

За словами начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, російські війська намагаються зосередити свій наступ саме на двох ділянках — Покровському та Добропільському напрямках.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

