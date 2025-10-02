ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

Українські військові зачистили майже 200 кв. км у Покровському районі.

https://glavred.net/front/vsu-rassekli-dobropolskiy-vystup-voennye-rvanuli-v-moshchnoe-kontrnastuplenie-10703111.html Посилання скопійоване

ЗСУ зрізали Добропільський виступ окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що відомо:

Українські військові пішли в контрнаступ на Добропільському напрямку

ЗСУ змогли розсікти Добропільський виступ окупантів

Українські військові пішли в контрнаступ на Добропільському напрямку та розсікли так званий Добропільський виступ окупантів. Сили оборони роблять все, щоб завдати росіянам максимальних втрат. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На Добропільському напрямку українські військові завдали окупантам таких втрат:

3320 осіб особового складу (1864 осіб безповоротних втрат),

14 танків,

38 бойових броньованих машин,

202 артсистеми,

5 РСЗВ,

453 автотехніки,

61 мотоцикл та квадроцикл,

1 спецтехніка,

197 БпЛА.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Під час контрнаступу в Покровському районі українські захисники звільнили 177,8 кв. км території та зачистили від диверсантів 198,8 кв. км території.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Крім того, ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це Армія TV розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред