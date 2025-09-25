Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

Руслан Іваненко
25 вересня 2025, 00:50
62
Українські військові фіксують активізацію ворожих дій на Покровському та Дніпропетровському напрямках.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог намагається проникнути до Покровська малими групами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Російські війська активізували спроби просування на Покровському напрямку
  • Загострення фіксують на околицях Покровська та у напрямку Дніпропетровської області

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як на околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області.

Напруження на фронті

Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", автор телеграм-каналу "Офіцер", пише УНІАН. Він зауважив, що росіяни намагаються проникнути до Покровська невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

відео дня

На напрямку Дніпропетровської області ворог проводить постійні піхотні штурми:

"Пруть піхотними штурмами нон-стопом 24/7", – зазначив військовий. За його словами, такого не спостерігалося з початку літа.

Ускладнення логістики та атаки дронів

Окупанти також намагаються ускладнити логістику численними атаками дронів та контролем транспортних шляхів: "Пробують різати логістику великою кількістю дронових атак та цілеспрямованим вогневим контролем логістичних шляхів".

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України
Покровськ / Інфографіка: Главред

Експертний прогноз

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначає, що наразі росія веде дві стратегічні операції: наземну, яка охоплює бойові дії на Донбасі та інших фронтах, та повітряну, яку теж можна розглядати як наступальну.

На його думку, найбільш ймовірним є продовження наступу саме на Донбасі. "Для проведення другої операції паралельно їм потрібно вдвічі більше сил. Наразі ворог не зможе розпочати нову стратегічну наступальну операцію, наприклад, на півдні України", – підкреслив Лакійчук.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що бойові дії у Донецькій області зайшли у позиційний глухий кут, що нагадує події Першої світової війни.

Крым того, країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжі, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилась, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

Також повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії. Наразі на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі".

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

01:54Війна
Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

00:50Фронт
У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

23:29Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

Гороскоп на сьогодні 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Гороскоп на сьогодні 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

Останні новини

02:00

Біля ЧАЕС скупчуються безногі ящірки: у Чорнобилі зафіксували дивне явище

01:54

Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

00:50

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

24 вересня, середа
23:57

Найвпливовіша жінка Середньовіччя: як київська княжна підкорила Францію та не тільки

23:29

У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - КурносоваПутін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова
23:01

Не проросте й не згниє: городниця розкрила незвичний метод зберігання морквиВідео

22:57

Українські дрони паралізували нафтові порти: дивовижі подробиці атаки на РФВідео

22:44

"Хрещатик схожий на кладовище": у Києві блогер порівняв хвилину мовчання з "показухою"Відео

21:47

Шалена сума: стало відомо, яку фінансову підтримку готує Європа для України

Реклама
21:42

"Висмоктують" енергію: які речі категорично не можна залишати на підвіконні

21:19

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

21:16

Що першим побачили на картинці: тест, що розкриє приховані риси характеру

20:57

Росіяни можуть виступити проти війни з Україною - в чому причинаВідео

20:55

Прибирання для здоров'я: як часто потрібно пилососити в будинку

20:40

Повернення Динамо до Ліги Європи: УЄФА ухвалив остаточний вердикт

20:32

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

20:18

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаряВідео

19:49

Метастази: лікар прокоментував стан пропагандистки Симоньян

19:48

Не лише розгін: яку насправді приховану функцію має педаль газу

19:47

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання

Реклама
19:33

Вроджені лідери: ТОП-3 дати народження, що наділяють людей магнетизмом

19:10

Як ЗСУ переходять до формування нового формату ведення боюПогляд

19:01

Відкрита скринька Пандори: Зеленський розповів про нову загрозу

18:52

"Все може змінитись вже завтра": Трамп послав новий сигнал щодо війни - чого чекати

18:47

Три прості заборони, які вбережуть від бід: суворі прикмети на 25 вересня

18:33

Створені для перемог: чотири знаки зодіаку, приречені на успіх

18:24

Жінка натрапила на фото кішки в архіві і вразила Мережу: що приховує світлина

18:16

Кремль почав боятись Герасимова на фоні чуток про відставку - в чому причина

17:41

Нафтопроводи, завод БпЛА і ГПЗ: Генштаб заявив про удари по п'яти об'єктах в РФ

17:39

Золоте правило міцного сну: чому потрібно перевертати матрац двічі на місяцьВідео

17:27

Чому в Канаді не ремонтують машини, а купують одразу нові: неочікувана відповідь

17:23

Замість боротьби з корупцією керівництво ВАКС займається маніпуляціями, – Сергій Власенко

17:21

Зеленський розкритикував ООН та попередив Європу про нову загрозу від ПутінаВідео

17:11

Не помічали понад 100 років: у логотипі Coca-Cola знайшли прихований символ

16:54

Катя Олос і Марк Куцевалов стали ведучими нового шоу "Місія впоратися" на ТЕТ: вони випробують себе в різних професіях

16:50

Одна валюта рвучко полетіла вгору: коли зміниться курс долара, євро і злотого

16:45

"До кордонів 1991-го і далі": розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

16:34

Удар по гаманцям: в Україні неочікувано зросли ціни на популярний продукт

16:28

Збільшує ризик ДТП у 20 разів: патрульні назвали найнебезпечнішу звичку водіїв

16:23

Росіянам і далі доведеться звикати до "дронових санкцій" СБУ - експерт

Реклама
16:12

Вийшов трейлер ремейка горору "Рука, що гойдає колиску"Відео

15:59

Смакота з простих продуктів: рецепт бюджетної вечері з курки

15:57

Ракети влучили по укриттю, є жертви: у ЗСУ розкрили деталі удару РФ по полігону

15:47

Православний календар на жовтень: коли обов'язково йти до церкви

15:38

Спина перестала боліти: іспанка вже 10 років пересувається на четвереньках

15:25

"Це вже нерви були": Олег Блохін в інтерв’ю Ігорю Циганику про історичний успіх на Чемпіонаті Світу - 2006

15:24

Не в курсі навіть шопоголіки: який одяг ніколи не варто купувати в секонд-хенді

15:24

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

15:23

Українці отримуватимуть від 4000 грн: що змінить нова пенсійна система

15:22

Наступ на важливому напрямку провалився: названо причину відходу окупантів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти