Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

Українські військові фіксують активізацію ворожих дій на Покровському та Дніпропетровському напрямках.

Ворог намагається проникнути до Покровська малими групами

Коротко:

Російські війська активізували спроби просування на Покровському напрямку

Загострення фіксують на околицях Покровська та у напрямку Дніпропетровської області

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як на околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області.

Напруження на фронті

Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", автор телеграм-каналу "Офіцер", пише УНІАН. Він зауважив, що росіяни намагаються проникнути до Покровська невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

На напрямку Дніпропетровської області ворог проводить постійні піхотні штурми:

"Пруть піхотними штурмами нон-стопом 24/7", – зазначив військовий. За його словами, такого не спостерігалося з початку літа.

Ускладнення логістики та атаки дронів

Окупанти також намагаються ускладнити логістику численними атаками дронів та контролем транспортних шляхів: "Пробують різати логістику великою кількістю дронових атак та цілеспрямованим вогневим контролем логістичних шляхів".

Покровськ

Експертний прогноз

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначає, що наразі росія веде дві стратегічні операції: наземну, яка охоплює бойові дії на Донбасі та інших фронтах, та повітряну, яку теж можна розглядати як наступальну.

На його думку, найбільш ймовірним є продовження наступу саме на Донбасі. "Для проведення другої операції паралельно їм потрібно вдвічі більше сил. Наразі ворог не зможе розпочати нову стратегічну наступальну операцію, наприклад, на півдні України", – підкреслив Лакійчук.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що бойові дії у Донецькій області зайшли у позиційний глухий кут, що нагадує події Першої світової війни.

Крым того, країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжі, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилась, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

Також повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії. Наразі на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі".

