Росія посилила тиск: офіцер розкрив, чому Донеччина така важлива для Кремля

Сили оборони тримають укріплення Донбасу і не дозволяють ворогу здійснити задумане.

Сили оборони утримують ключові укріплення та не дають ворогу просунутися далі / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Коротко:

Наступ Росії на Донбас триває, осіння кампанія перейшла в активну фазу

Сили оборони утримують ключові укріплення Донецької області вже 3,5 роки

Літня наступальна кампанія Росії перейшла в осінню фазу, і битва за Донбас триває з новою інтенсивністю. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Цілі противника залишилися незмінними. Сили оборони контролюють цілу смугу потужних фортець-укріплень, які знаходяться у Донецькій області. Починаючи з Сіверська, Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки й до Добропілля, Покровська, Мирнограда. Це все наші фортеці, які ворог не може взяти всі ці три з половиною роки", – сказав Іллєнко. відео дня

Політична мета російського наступу

За його словами, для росіян наступ у Донецькій області має не лише стратегічне та військове, а й політичне значення.

"На так званих перемовинах, які були зокрема на Алясці, Путін вимагав, щоб українці здали всю Донецьку область, і, очевидно, зараз він кидає всі залишки сил, аби реалізувати це силою. Наразі Сили оборони тримають позиції, аби не допустити ворога вглиб нашої країни, не дати йому просочитися, прорвати наші оборонні лінії", – додав Іллєнко.

Ситуація на сході України

Главред писав що, російські окупанти намагаються зосередити свої зусилля на двох ключових напрямках — Покровському та Добропільському. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною: противник активно штурмує позиції українських сил, створюючи перевагу у живій силі та техніці в 5–6 разів.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160–190 штурмів на добу", – наголосив Гнатов.

Він також підкреслив, що найнапруженіша ситуація спостерігається на сході України, де російські війська мають суттєву перевагу та за підтримки авіації, артилерії і масового застосування ударних БпЛА продовжують наступальні дії високої інтенсивності.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Крім того, ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це Армія TV розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи.

