"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війни

Христина Трохимчук
10 лютого 2026, 13:52
Нурлан Сабуров приховував свою допомогу російським окупантам.
Нурланс Сабуров
Нурлан Сабуров / колаж: Главред, фото: скрін з відео, instagram.com, Нурлан Сабуров

Ви дізнаєтеся:

  • Позиція Нурлана Сабурова щодо війни
  • Як він допоміг армії РФ

Після раптової депортації з РФ скандального коміка Нурлана Сабурова, який родом з Казахстану, в мережі почали з'являтися факти його співпраці з армією РФ. У Telegram чиновниці країни-агресора залишилося відео, яке підтверджує допомогу коміка російським окупантам і його підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну.

Як стало зрозуміло з відео, Сабуров особисто поставив 10 мотоциклів одному з підрозділів армії РФ — "Легіону Вагнер Істра". Це військове формування з'явилося у складі Міноборони РФ після смерті Євгена Пригожина і об'єднало колишніх командирів ПВК "Вагнер", які погодилися перейти під керівництво російської влади. Комік передав підрозділу техніку, яка, як заявляється, мала використовуватися для постачання військових на передовій.

відео дня
Нурлан Сабуров передає мотоцикли армії РФ
Нурлан Сабуров передає мотоцикли армії РФ / скрін з відео

"Сьогодні робимо добру справу. Допомагаємо бійцям "Легіону Вагнера Істра" під керівництвом героя Росії Олександра Кузнєцова, який, сподіваюся, прийме мою допомогу у вигляді цих потужних мотоциклів "Ендуро". Вони обов'язково знадобляться для доставки допомоги, доставки провіанту", — заявляє у відео Сабуров.

Більш того, у своїй промові Нурлан бажає здоров'я російським окупантам і чекає їх з перемогою — як можна зрозуміти, ніякої нейтральної позиції, яку раніше Сабуров намагався демонструвати публічно.

"Дай Бог, щоб хлопці повернулися здоровими і з перемогою", — завершив промову артист.

Нурлан Сабуров допомагав російським окупантам
Нурлан Сабуров допомагав російським окупантам / скрін з відео

Нурлан Сабуров — заборона на в'їзд до РФ

Нагадаємо, що коміка депортували до Казахстану і заборонили в'їзд до РФ на 50 років. Формальними причинами депортації артиста, який був ведучим популярного гумористичного шоу "Що було далі?", стали порушення міграційного законодавства, проблеми з податковою і "критика СВО" — терористичної війни РФ проти України.

Мотоцикли для вагнерівців
Мотоцикли для вагнерівців / скрін з відео

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що співачка Віра Брежнєва нещодавно відсвяткувала своє 44-річчя і поділилася знімками з розкішного святкування. Увагу шанувальників привернули кадри артистки з рідними, на яких можна побачити три покоління її сім'ї.

Також артист і колишній суддя Національного відбору на Євробачення Андрій Данилко вирішив пожартувати над фіналістами цього року. Шанувальники відразу побачили в образі артистки відсилання до Jerry Heil, яка прийшла на Нацвідбір з піснею, наповненою релігійними мотивами.

Про особу: Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров — казахський і російський комік, який здобув широку популярність завдяки виступам у жанрі стендап, повідомляє Вікіпедія. У 2013 році спробував себе в рубриці Відкритий мікрофон у шоу Stand Up на ТНТ. Потрапивши на телебачення, прославився зухвалим стилем поведінки.

З квітня 2019 року — ведучий шоу "Що було далі?", яке виходить на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Нурлан Сабуров
Реклама

Популярне

Більше
Реклама
Реклама
Реклама
