"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війни

Нурлан Сабуров / колаж: Главред, фото: скрін з відео, instagram.com, Нурлан Сабуров

Після раптової депортації з РФ скандального коміка Нурлана Сабурова, який родом з Казахстану, в мережі почали з'являтися факти його співпраці з армією РФ. У Telegram чиновниці країни-агресора залишилося відео, яке підтверджує допомогу коміка російським окупантам і його підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну.

Як стало зрозуміло з відео, Сабуров особисто поставив 10 мотоциклів одному з підрозділів армії РФ — "Легіону Вагнер Істра". Це військове формування з'явилося у складі Міноборони РФ після смерті Євгена Пригожина і об'єднало колишніх командирів ПВК "Вагнер", які погодилися перейти під керівництво російської влади. Комік передав підрозділу техніку, яка, як заявляється, мала використовуватися для постачання військових на передовій.

Нурлан Сабуров передає мотоцикли армії РФ / скрін з відео

"Сьогодні робимо добру справу. Допомагаємо бійцям "Легіону Вагнера Істра" під керівництвом героя Росії Олександра Кузнєцова, який, сподіваюся, прийме мою допомогу у вигляді цих потужних мотоциклів "Ендуро". Вони обов'язково знадобляться для доставки допомоги, доставки провіанту", — заявляє у відео Сабуров.

Більш того, у своїй промові Нурлан бажає здоров'я російським окупантам і чекає їх з перемогою — як можна зрозуміти, ніякої нейтральної позиції, яку раніше Сабуров намагався демонструвати публічно.

"Дай Бог, щоб хлопці повернулися здоровими і з перемогою", — завершив промову артист.

Нурлан Сабуров допомагав російським окупантам / скрін з відео

Нурлан Сабуров — заборона на в'їзд до РФ

Нагадаємо, що коміка депортували до Казахстану і заборонили в'їзд до РФ на 50 років. Формальними причинами депортації артиста, який був ведучим популярного гумористичного шоу "Що було далі?", стали порушення міграційного законодавства, проблеми з податковою і "критика СВО" — терористичної війни РФ проти України.

Мотоцикли для вагнерівців / скрін з відео

