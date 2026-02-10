Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

Михайла Поплавського замінить ресторатор Ігор Комарницький.

Чому Поплавський більше не ректор

Що відомо про нового в.о. президента КНУКіМ

Український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.

Міністерство освіти і науки призначило в.о. президента Київського національного університету культури Ігоря Комарницького.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МОН.

Поплавський - легенда Університету культури

Як зазначили в міністерстві, призначення відбулося у зв'язку із закінченням терміну контракту попереднього президента університету Михайла Поплавського.

Комарницький виконує обов'язки президента Державної установи "Київський національний інститут культури і мистецтв" з 6 січня 2026 року.

Що відомо про Ігоря Комарницького

Ігор Комарницький, новий в.о. президента, менш медійний, ніж Поплавський, але має великий досвід у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Він є кандидатом культурології, колишнім деканом факультету університету та засновником туристичної компанії.

В.о. президента КНУКіМ - Ігор Комарницький / Фото Instagram/igor_komarnitskyi

Про особу: Михайло Поплавський Михайло Поплавський — український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв у 1995—2015 роках, доктор педагогічних наук, професор, народний артист України (2008), народний депутат України IV, VII і VIII скликань, з 2022 року голова Аграрної партії України. За даними Вікіпедії, Поплавський - лауреат антипремії Академічна недостойність 2016 у номінації "Токсичний ректор".

