Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

- Чому Поплавський більше не ректор
- Що відомо про нового в.о. президента КНУКіМ
Український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.
Міністерство освіти і науки призначило в.о. президента Київського національного університету культури Ігоря Комарницького.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МОН.
Як зазначили в міністерстві, призначення відбулося у зв'язку із закінченням терміну контракту попереднього президента університету Михайла Поплавського.
Комарницький виконує обов'язки президента Державної установи "Київський національний інститут культури і мистецтв" з 6 січня 2026 року.
Що відомо про Ігоря Комарницького
Ігор Комарницький, новий в.о. президента, менш медійний, ніж Поплавський, але має великий досвід у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Він є кандидатом культурології, колишнім деканом факультету університету та засновником туристичної компанії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, може померти в будь-яку хвилину.
Напередодні запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, потрапила в скандал.
Вас також може зацікавити:
- "Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книги
- Два янголятка: Михайло Поплавський вперше показав "секретних" онуків
- Михайло Поплавський: Університет культури задає тренди і переходить до "Університету в смартфоні"
Про особу: Михайло Поплавський
Михайло Поплавський — український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв у 1995—2015 роках, доктор педагогічних наук, професор, народний артист України (2008), народний депутат України IV, VII і VIII скликань, з 2022 року голова Аграрної партії України.
За даними Вікіпедії, Поплавський - лауреат антипремії Академічна недостойність 2016 у номінації "Токсичний ректор".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред