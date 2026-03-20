Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

Пілотні зразки використовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади.

Коротко:

Щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль

Артилеристи щодня носять 15-30 снарядів вагою по 50 кг кожен

У Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку. Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ.

Пілотні зразки застосовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади. Екзоскелети дозволяють істотно знизити фізичне навантаження під час виконання завдань, пов'язаних із переміщенням важких снарядів, і підвищують загальну ефективність роботи розрахунків.

За словами полковника Віталія Сердюка, начальника управління ракетних військ і артилерії корпусу, щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробувань, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - підкреслив Сердюк.

Можливості технології

Впровадження екзоскелетів є частиною філософії "технодесанту", мета якої — полегшити працю людини за допомогою інновацій.

Основні характеристики обладнання:

зниження фізичного навантаження на організм до 30%;

підтримка швидкості пересування до 20 км/год;

запас ходу становить 17 км.

"Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", — зазначають у пресслужбі корпусу.

Як повідомляв Главред, Україна розробляє унікальні види озброєння, яких раніше не створювали у світі. Серед них — нова крилата ракета "Фламінго" з дальністю до 3 000 км і боєголовкою в 1 000 кг.

В Україні розробили лазерну систему Sunray, яка здатна збивати дрони променем. Зброя поміщається в багажнику автомобіля. Вона не видає жодного шуму і не випромінює світла, навіть червоного променя, який знайомий з фільмів.

Україна істотно змінила структуру забезпечення своїх військ під час повномасштабної війни і досягла нового рівня у виробництві озброєння. Зараз майже 60% потреб Збройних сил покривається за рахунок української зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

