Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

Коротко:
- Щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль
- Артилеристи щодня носять 15-30 снарядів вагою по 50 кг кожен
У Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку. Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ.
Пілотні зразки застосовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади. Екзоскелети дозволяють істотно знизити фізичне навантаження під час виконання завдань, пов'язаних із переміщенням важких снарядів, і підвищують загальну ефективність роботи розрахунків.
За словами полковника Віталія Сердюка, начальника управління ракетних військ і артилерії корпусу, щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль.
"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробувань, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - підкреслив Сердюк.
Можливості технології
Впровадження екзоскелетів є частиною філософії "технодесанту", мета якої — полегшити працю людини за допомогою інновацій.
Основні характеристики обладнання:
- зниження фізичного навантаження на організм до 30%;
- підтримка швидкості пересування до 20 км/год;
- запас ходу становить 17 км.
"Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", — зазначають у пресслужбі корпусу.
Як повідомляв Главред, Україна розробляє унікальні види озброєння, яких раніше не створювали у світі. Серед них — нова крилата ракета "Фламінго" з дальністю до 3 000 км і боєголовкою в 1 000 кг.
В Україні розробили лазерну систему Sunray, яка здатна збивати дрони променем. Зброя поміщається в багажнику автомобіля. Вона не видає жодного шуму і не випромінює світла, навіть червоного променя, який знайомий з фільмів.
Україна істотно змінила структуру забезпечення своїх військ під час повномасштабної війни і досягла нового рівня у виробництві озброєння. Зараз майже 60% потреб Збройних сил покривається за рахунок української зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
