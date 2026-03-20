Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

Віталій Кірсанов
20 березня 2026, 18:31
Пілотні зразки використовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади.
ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

Коротко:

  • Щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль
  • Артилеристи щодня носять 15-30 снарядів вагою по 50 кг кожен

У Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку. Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Пілотні зразки застосовують військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади. Екзоскелети дозволяють істотно знизити фізичне навантаження під час виконання завдань, пов'язаних із переміщенням важких снарядів, і підвищують загальну ефективність роботи розрахунків.

За словами полковника Віталія Сердюка, начальника управління ракетних військ і артилерії корпусу, щоденна робота бійців вимагає надзвичайних зусиль.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробувань, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - підкреслив Сердюк.

Впровадження екзоскелетів є частиною філософії "технодесанту", мета якої — полегшити працю людини за допомогою інновацій.

Основні характеристики обладнання:

  • зниження фізичного навантаження на організм до 30%;
  • підтримка швидкості пересування до 20 км/год;
  • запас ходу становить 17 км.

"Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", — зазначають у пресслужбі корпусу.

Повне відео дивіться у нашому Telegram-каналі за посиланням.

Сучасна українська зброя - головне

Як повідомляв Главред, Україна розробляє унікальні види озброєння, яких раніше не створювали у світі. Серед них — нова крилата ракета "Фламінго" з дальністю до 3 000 км і боєголовкою в 1 000 кг.

В Україні розробили лазерну систему Sunray, яка здатна збивати дрони променем. Зброя поміщається в багажнику автомобіля. Вона не видає жодного шуму і не випромінює світла, навіть червоного променя, який знайомий з фільмів.

Україна істотно змінила структуру забезпечення своїх військ під час повномасштабної війни і досягла нового рівня у виробництві озброєння. Зараз майже 60% потреб Збройних сил покривається за рахунок української зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зброя лінія фронту дрони Український фронт атака дронів Фронт
Новини партнерів

Більше
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти