Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

Генштаб відзвітував про успішну роботу Сил оборони та декількох напрямках.

У тилу противника було уражено низку об'єктів / Колаж: Главред, фото: скриншоти з відео (ілюстративні)

Що повідомили у Генштабі:

Українські військові уразили ворожі склади

Під ударом Сил оборони опинилася жива сила противника

Сили оборони України уразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника. Про це сьогодні, 5 березня, у Telegram повідомив Генеральний штаб ЗС України.

В рамках зниження наступального потенціалу країни-агресорки Росії у ніч на 4 березня підрозділи СОУ уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові нанесли удари по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області. Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.

Який ефект мають удари України по російських об'єктах та території - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, кількість ударів України по території Російської Федерації та об'єктах РФ в цілому збільшилася.

Ці удари є позитивними, тому що вони несуть наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для 'Шахедів'.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари України по об'єктах ворога - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокраснівки.

Раніше Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали серію ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на ТОТ Луганщини атаковано нафтобазу "Луганська".

Більше новин:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

