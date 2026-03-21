Третину піхоти можуть вивести з фронту: Білецький запропонував креативний спосіб

Цього року з фронту можна вивести до 30% піхоти завдяки роботам, вважає Білецький.

З фронту можна вивести до 30% піхоти завдяки роботам

Що сказав Андрій Білецький:

2026 рік може стати переломним у розвитку наземних бойових роботів

Піхота трансформується у більш вузькоспеціалізовану силу

Сучасні військові технології дозволяють вже у 2026 році істотно скоротити присутність піхоти на передовій, частково замінивши її дронами та роботизованими системами. Про це в інтерв’ю ТСН заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, низку завдань, які сьогодні виконують піхотні підрозділи, можуть взяти на себе безпілотники, системи спостереження та наземні роботизовані комплекси.

Білецький вважає, що 2026 рік може стати переломним у розвитку наземних бойових роботів.

"Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі", – зазначив офіцер.

При цьому він підкреслив, що повністю замінити людину на полі бою неможливо, оскільки піхота залишається більш універсальною силою. Однак виконання окремих, особливо найбільш небезпечних завдань, цілком можна передати техніці.

Як приклад генерал навів ситуацію, коли необхідно зайняти вогневу позицію з високим ризиком ураження. У таких умовах, за його словами, використання дронів значно ефективніше, оскільки вони не схильні до страху і мають більше шансів виконати завдання.

Білецький також зазначив, що за умови успішного розвитку технологій та тактики їх застосування підрозділи зможуть помітно скоротити потребу в піхоті.

За його оцінкою, вже цього року можливо зменшити кількість піхотинців на лінії бойового зіткнення приблизно на 30%, а в перспективі — до 80%. У такому випадку піхота трансформується у більш вузькоспеціалізовану та елітну силу, задіяну там, де використання роботизованих систем неможливе.

Сучасні технології на фронті

Українські військові вперше продемонстрували тривале утримання передової лінії оборони за допомогою повністю дистанційно керованого наземного дрона. Роботизована платформа Droid TW 12.7 майже півтора місяця стримувала атаки російських військ без постійної присутності піхоти, фактично виконуючи роль автономного вогневого поста.

На фронті українські військові почали використовувати спеціальних роботів-собак, які доставляють боєприпаси, проводять розвідку та займаються розмінуванням.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело безпрецедентну рятувальну операцію із застосуванням наземного роботизованого комплексу ( НРК). Завдяки технологіям вдалося евакуювати українського військовослужбовця з населеного пункту, що перебуває під контролем російських військ.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створено у 2025 році на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

