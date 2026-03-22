РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових у Сумській та Харківській областях.

РФ активізувала спроби наступів

РФ активізувала спроби наступів на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після наради з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Протягом останнього тижня на фоні ворожого наступу у РФ вже збільшилась кількість втрат.

"А саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів. Маємо також інформацію, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - зазначив Зеленський.

На Донецькому напрямку ситуація суттєво не змінилась. Спроби просунутись фіксуються у Харківській та Сумській області. Наші захисники майстерно знищують ворога.

На Олександрівському напрямку намагаються просуватися українські штурмові та десантні підрозділи.

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що у Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.

Також відомо, що у Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

