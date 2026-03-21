Одразу на семи напрямках: росіяни пішли в масштабний наступ, що відомо

Головне:
- Росіяни здійснили спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку
- Противник кинув у бій понад 500 піхотинців
- Російська армія не захопила жодного населеного пункту
19 березня росіяни здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти одночасно пішли в наступ на семи напрямках у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький.
Відомо, що противник кинув у бій понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та більш як 100 одиниць мототехніки - мотоцикли, багі й квадроцикли. До операції залучили сили двох армій - 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової.
За його словами, росіяни готувались до наступу півтора місяці.
"Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути", - заявив він.
Білецький додав, що ЗСУ готувалися. Зокрема, на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії.
"Кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - наголосив генерал.
Зазначається, що російська армія не захопила жодного населеного пункту й жодної позиції.
"Знищення залишків ворожих бійців у зоні ураження корпусу триває", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що у Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.
Також відомо, що у Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.
Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)
3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.
