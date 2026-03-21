Одразу на семи напрямках: росіяни пішли в масштабний наступ, що відомо

Марія Николишин
21 березня 2026, 13:53
Білецький наголосив, що ЗСУ були готові до атаки ворога.
Окупанти пішли у наступ на фронті

Головне:

  • Росіяни здійснили спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку
  • Противник кинув у бій понад 500 піхотинців
  • Російська армія не захопила жодного населеного пункту

19 березня росіяни здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти одночасно пішли в наступ на семи напрямках у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

Відомо, що противник кинув у бій понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та більш як 100 одиниць мототехніки - мотоцикли, багі й квадроцикли. До операції залучили сили двох армій - 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової.

За його словами, росіяни готувались до наступу півтора місяці.

"Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути", - заявив він.

Річка Оскіл

Білецький додав, що ЗСУ готувалися. Зокрема, на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії.

"Кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - наголосив генерал.

Зазначається, що російська армія не захопила жодного населеного пункту й жодної позиції.

"Знищення залишків ворожих бійців у зоні ураження корпусу триває", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що у Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.

Також відомо, що у Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

війна в Україні Андрій Білецький новини України війна Росії та України Фронт російський наступ
