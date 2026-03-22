РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

Дар'я Пшеничник
22 березня 2026, 08:24
Цей наступ за масштабом значно перевершує більшість російських механізованих наступальних операцій за останні місяці.
Армия РФ
Росія розпочала весняно-літній наступ на Донеччині / Колаж: Главред, фото: wikipedia, wikimedia

Головне з новини:

  • Росія активізує наступ на "пояс фортець" на Донеччині
  • Лиманський напрямок під найпотужнішим тиском
  • Краматорськ і Костянтинівка під загрозою ударів

Війська РФ перейшли до реалізації запланованого на весну–літо 2026 року наступу на український "пояс фортець" у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які фіксують різке зростання інтенсивності бойових дій та зміну російської тактики.

Наступ на Лиман: спроба прориву до Слов’янська

За даними ISW, російські сили розгорнули наземні операції на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися до Слов’янська - північного краю українського оборонного поясу.

"Російські війська розпочали наземні операції в напрямку Лимана з метою просування до Слов'янська, північного краю Фортечного поясу, з північного сходу, ймовірно, для створення умов для подальшого наступу на Слов'янськ зі сходу та південного сходу на наступних етапах", - йдеться узвіті.

Лиман, як наголошують аналітики, є ключовим вузлом оборони, що може стати плацдармом для подальших російських спроб захопити Слов’янськ і Краматорськ.

Українські військові повідомляють, що лише 19 березня російська армія атакувала на семи напрямках, використавши понад 500 піхотинців, десятки бронемашин та понад 100 мотоциклів, баггі й всюдиходів. Масштаб операції перевищує більшість російських механізованих наступів останніх місяців.

Представник української механізованої бригади, що обороняє напрямок, підтвердив посилення тиску: росіяни активно застосовують піхоту, розосереджують техніку та збільшують кількість ударів керованими авіабомбами КАБ-3000 і дронами "Ланцет" та "Молнія".

"Ці авіаудари та удари безпілотників, ймовірно, є продовженням російської кампанії повітряного перехоплення на полі бою в напрямку Лимана, метою якої є ослаблення української логістики та оборонних можливостей перед наземними операціями, щоб дозволити російським військам швидше та легше просуватися територією", - кажуть аналітики.

Тиск з Півдня: Краматорськ і Костянтинівка під загрозою

Паралельно Росія нарощує сили на південних підступах до "поясу фортець". Аналітики ISW фіксують активні переміщення особового складу та техніки в напрямку Костянтинівки та Краматорська.

Прессекретар 11‑ї армійської роти України Дмитро Запорожець 21 березня повідомив про різке зростання російської активності, зокрема перекидання військ до Костянтинівки, посилення ударів дронами, підведення бронетехніки та подвоєння артилерійських і авіаційних атак у напрямку Краматорська.

"Російські війська посилюють наземні штурми та удари, а перекидання важкої техніки та військ до лінії фронту, ймовірно, спрямовано на створення умов для весняно-літнього наступу 2026 року та розширення наземних операцій з півдня "поясу фортець", - зазначає ISW.

Також Росія проводить кампанію повітряного перехоплення на південному фланзі оборонного поясу, завдаючи ударів по українських лініях зв’язку та населених пунктах поблизу Краматорська ще з кінця лютого.

Загальна оцінка

ISW вважає, що Росія синхронізує удари на півночі та півдні "поясу фортець", намагаючись створити умови для масштабного наступу в найближчі місяці. Українські сили продовжують утримувати оборону, але інтенсивність атак свідчить про перехід російської армії до нової фази кампанії.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що у Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.

Також відомо, що у Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

08:35Україна
РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

08:24Фронт
Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

01:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
