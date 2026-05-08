Умєров терміново прибув до США: які завдання у головного переговірника України

Дар'я Пшеничник
8 травня 2026, 08:13
Перший раунд нових переговорів у США запланований на четвер.
Зеленський розкрив завдання Умєрова у США/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне з новини:

  • Умєров запускає новий раунд переговорів
  • США повертаються до українського треку
  • Кремль блокує домовленості про перемир’я

Головний перемовник України Рустем Умєров прибув до Маямі, щоб перезапустити фактично заморожений переговорний процес між Києвом, Вашингтоном і Москвою. Його місія - обговорити обмін полоненими та спробувати зрушити з місця дипломатичні контакти, які останні місяці перебувають у глухому куті.

За словами президента Володимира Зеленського, Умєров отримав чітке доручення - активізувати діалог зі США та використати американські канали для просування української позиції. Київ наполягає, що жодних рішень щодо війни без участі України бути не може.

Водночас Reuters повідомляє, що перемовини за посередництва США щодо ситуації на сході України практично заблоковані. Москва вимагає відведення українських військ із частини Донеччини, яку не змогла захопити під час вторгнення. Україна категорично відкидає такі умови.

Зеленський підкреслив, що Київ знає про контакти Вашингтона з Москвою та працює над тим, щоб вони "сприяли наближенню гідного миру та гарантуванню безпеки".

Фокус США змістився через війну з Іраном

Київ очікував візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера ще навесні, однак їхню увагу поглинула ескалація війни між США та Іраном. Попри це, перший раунд нових переговорів у США вже запланований на четвер. У Білому домі підтвердили зустріч Умєрова з американськими чиновниками, але деталей не розкривають.

Розмова Трампа і Путіна

Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся у лютому. Після цього Київ і Москва спілкувалися з Вашингтоном лише окремо.

29 квітня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили можливе припинення вогню.

На цьому тлі Росія оголосила "перемир’я" на 8–9 травня - у дні святкування перемоги над нацистською Німеччиною. Україна відповіла пропозицією безстрокового припинення вогню з 6 травня, наголосивши, що Кремль хоче "дня тиші" лише для захисту параду від українських дронів.

Домовитися не вдалося: Москва пригрозила ударами по центру Києва у разі атак на Москву, а Україна звинуватила РФ у порушенні оголошеного режиму тиші.

Наступний крок

Візит Умєрова до Маямі може стати першим реальним шансом оживити дипломатичний трек, який зупинився на тлі нових загроз і зміни глобальних пріоритетів США.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 7 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

