РФ хоче мобілізувати 409 тис. військових: Сирський попередив про наміри ворога

Марія Николишин
19 березня 2026, 09:56
Сирський наголосив, що Україна активно працює над зміцненням оборони.
Сирський розкрив наміри окупантів / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, Міноборони РФ

Головне із заяви Сирського:

  • РФ хоче рекрутувати ще 409 тисяч військових
  • Ворог не відмовляється від своїх намірів
  • Активність противника на фронті зростає

У 2026 році країна-агресор Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, такі плани означають одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Він додав, що із покращенням погодних умов зростає активність противника на фронті.

"Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Сирський також заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій.

"Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів. Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади", - підсумував головком.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, у результаті якої були зайняті ключові позиції російських окупаційних військ. Операція готувалася близько двох тижнів і суттєво покращила тактичне положення українських військ у регіоні.

Військовий експерт Василь Пехньо сказав, що російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське – Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб.

Водночас аналітики проєкту "DeepState" заявили, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу сіл Оріхово-Василівка та Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України Олександр Сирський війна Росії та України Мобілізація в Росії Фронт
Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

