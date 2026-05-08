Як водіям будуть нараховувати бали за порушення ПДР - пояснення поліцейського

Анна Косик
8 травня 2026, 05:56
Полковник поліції розповів, від чого залежатиме кількість штрафних балів.
машины, камеры скорости
Правоохоронець пояснив, чи будуть позбавляти прав на керування авто тих, хто набере граничну кількість балів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mvs.gov.ua

Що сказав Білошицький:

  • Штрафні бали допоможуть відслідковувати систематичність порушень водіїв
  • За дрібні порушення водії отримуватимуть менше балів, ніж за небезпечні

В Україні розпочалася реформа дорожнього руху. Вже зараз тривають обговорення щодо запровадження системи штрафних балів для водіїв з порогом у 15 балів.

На чому ґрунтується цей поріг, в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, поріг у 15 балів, або ж 10 балів для водіїв зі стажем менше одного року, є показником систематичності порушень протягом року. Білошицький пояснив, що підрахунок загальної кількості балів здійснюється за попередні 365 днів.

"Законопроект диференціює серйозність проступків: наприклад, за дрібні порушення нараховується 1 бал, тоді як за найбільш небезпечні, такі як створення аварійної ситуації або значне перевищення швидкості — 5 балів. Водночас набрання граничної кількості балів не тягне за собою позбавлення прав на керування транспортним засобом", - зауважив він.

Тобто поріг у 15 балів дозволив би правоохоронцям своєчасно виявляти водіїв, які регулярно ігнорують правила безпеки на дорозі, та направляти їх на повторне навчання для відновлення права керування.

штрафные баллы
Штрафні бали / Інфографіка: Главред

Як в Україні реформується система дорожнього регулювання

Главред писав, що за словами експерта та автора YouTube-каналу "АвтоТема", головний акцент зміщується з патрулювання вулиць на розбудову мережі інтелектуальних камер.

Нові комплекси автоматичної фіксації порушень встановлять не лише на трасах державного значення, а й на складних міських перехрестях і в зонах паркування. Система автоматично ідентифікуватиме порушників за номерними знаками та формуватиме постанови в режимі реального часу.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з квітня поточного року для українських водіїв почали діяти нововведеня. Зокрема, нові правила торкнулися штрафів, способу їх нарахування та сум, які прийдеться заплатити за порушення.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що водії, які мають паперові документи про автострахування, а не електронні, наразі не отримають автоматичних штрафів.

Нещодавно в Україні розширили мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На автомобільних дорогах почали працювати ще 37 комплексів контролю швидкості, завдяки чому загальна кількість камер у країні зросла до 377.

Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

