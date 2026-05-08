Фіцо везе Путіну послання від Зеленського: про що йдеться

Анна Ярославська
8 травня 2026, 07:58
Прем'єр-міністр Словаччини може отримати в Кремлі інформацію щодо завершення війни.
Роберт Фіцо, Володимир Путін
Роберт Фіцо везе Путіну послання від президента України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

  • Фіцо в Москві стане посередником у передачі сигналу Києва
  • Словаччина наполягає на участі ЄС у мирних переговорах
  • У Європі посилюються заклики до діалогу з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець на засіданні європейського комітету парламенту.

За словами Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як російський президент бачить зусилля щодо завершення війни, пише Marker.sk.

Держсекретар підкреслив, що в нинішній ситуації необхідно спілкуватися з усіма сторонами конфлікту. Хованець упевнений, що ЄС має бути присутнім за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода.

Також він додав, що вже кілька лідерів із Західної Європи почали просувати думку про необхідність діалогу з Путіним щодо завершення війни.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред ​

Зустріч Зеленського та Фіцо – що відомо

4 травня в Єревані відбулася зустріч прем'єра Словаччини з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили співпрацю в різних сферах, а також підготовку найближчим часом засідання урядів у форматі міжурядової комісії.

Зеленський повідомив, що під час розмови Фіцо підтвердив підтримку Словаччиною євроінтеграційного курсу України та готовність сприяти її вступу до Європейського Союзу.

Фіцо відмовився брати участь у параді на Красній площі

Як писав Главред, минулого тижня в Кремлі повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини має бути серед іноземних гостей на військовому параді 9 травня в Москві.

Пізніше в рамках саміту Європейської політичної спільноти прем'єр Роберт Фіцо заявив, що він відмовився брати участь у військовому параді в Москві 9 травня.

Політик планує лише покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч з президентом Путіним. Це все. Я не йду на військовий парад", — сказав Фіцо.

Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

"Ми також отримали звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", — сказав Зеленський.

Про ресурс: Marker.sk

Marker.sk — це словацьке нішеве інтернет-видання. Воно працює як класичний онлайн-журнал. На відміну від великих новинних порталів (таких як SME чи Denník N), воно робить акцент не на оперативній стрічці новин, а на аналітичних статтях, інтерв’ю та лонгрідах.

Видання належить приватній компанії (зазвичай такі проєкти у Словаччині керуються невеликими креативними агентствами або групами журналістів-ентузіастів). Воно не входить до складу найбільших словацьких медіа-холдингів, що дозволяє ресурсу зберігати певну незалежність у редакційній політиці.

