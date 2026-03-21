ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

Ангеліна Підвисоцька
21 березня 2026, 03:17
ЗСУ очистили понад 400 квадратних кілометрів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
ЗСУ майже повністю зачистили Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Що відомо:

  • ЗСУ зачистили майже всю Дніпропетровську область
  • Українські захисники можуть піти в контратаки в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Він також вважає, що українські військові можуть піти в контратаки.

"Навіть якби я знав, то не сказав би про те, де саме і які сили та засоби у нас є, і де ми можемо їх використовувати. Якщо подивитися на карту бойових дій, то сьогодні у нас є кілька дуже цікавих локацій, де ми дійсно можемо провести системні контратаки, які принесуть серйозний результат", - каже Коваленко.

Українські захисники звільнили понад 400 квадратних кілометрів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Більша частина Дніпропетровщини вже зачищена від ворога. Водночас поки що складно сказати, де саме проходить лінія бойового зіткнення.

"Але точно можна сказати, що більша частина території в Дніпропетровській області вже зачищена, і там залишилося всього кілька осередків присутності російських окупантів. Це питання часу, коли вони будуть повністю ліквідовані", – додав Коваленко.

Як писав Главред, на півдні України російська армія не знижує темпи бойових дій і продовжує активно нарощувати свої ресурси.

Крім того, російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське — Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб. Незважаючи на це, за оцінками експертів, основні зусилля ворог може зосередити на іншому напрямку.

Нагадаємо, що армія країни-агресора РФ намагається взяти під свій контроль частину населених пунктів у Сумській області.

Про особу: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська Дніпропетровська область вторгнення Росії Олександр Коваленко
Реклама

