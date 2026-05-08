Росія порушила оголошене перемир'я вже в першу ніч: Зеленський розповів деталі

З ранку зафіксовано понад 140 обстрілів на фронті. Україна відповість дзеркально.

Росія порушила режим тиші, який сама ж і оголосила

Головне із заяви Зеленського:

За ніч РФ провела 10 штурмів, найбільше на Слов'янському напрямку

Окупанти завдали понад 850 ударів дронами різних типів

Україна відповість дзеркально на порушення режиму тиші

Країна-агресор РФ порушила оголошене Кремлем перемир'я. В ніч на 8 травня російська окупаційна армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на сьому годину ранку було зафіксовано вже понад 140 обстрілів позицій на фронті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, протягом ночі росіяни провели 10 штурмових дій, і найбільше – на Слов’янському напрямку. Також окупанти завдали понад 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялося й застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

Президент заявив, що Україна діятиме дзеркально.

"Все це ясно свідчить про те, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру розпочнеться", – наголосив Зеленський.

РФ оголосила про припинення бойових дій на фронті

Як писав Главред, країна-агресор Росія оголосила про початок перемир'я у війні проти України з 00:00 8 травня до 10 травня.

У Міноборони РФ уточнили, що на певний період усі російські угруповання в зоні так званої "спеціальної військової операції" нібито повністю припинять бойові дії.

Також у Міноборони РФ повідомили про припинення ракетних і артилерійських ударів, застосування високоточної далекобійної зброї морського та повітряного базування, а також ударних безпілотників по позиціях ЗСУ та об'єктах інфраструктури, пов'язаних з військово-промисловим комплексом і армією України в глибині її території.

Росія порушила режим тиші, оголошений Києвом

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки тривали всю ніч. За його словами, впродовж ночі та ранку російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети.

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Ризик ескалації 9 травня — що відомо

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

