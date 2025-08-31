Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

Від початку 2025 року Росія втратила понад 290 тисяч своїх солдатів.

Російський наступ провалився / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", kremlin.ru

Ключові тези:

Весняно-літній наступ РФ завершився практично нічим

Окупанти не змогли встановити повний контроль над жодним великим містом України

Цифри окупантів про окуповані території та населені пункти "значно завищені"

Країна-агресор Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"За три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія завершилася практично нічим", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що окупанти не змогли встановити повний контроль над жодним великим містом України. Натомість від початку 2025 року Росія втратила понад 290 тисяч своїх солдатів (убитими і пораненими).

Також знищено та пошкоджено:

2174 бойових бронетранспортери;

1201 танк;

7303 артилерійських систем;

157 реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що цифри окупантів про окуповані території та населені пункти "значно завищені".

"Щодо "точкових ударів" країни-агресора "винятково по військових об'єктах" - ціну цій похвалі знають тисячі мирних українських мешканців, які щоденно втрачають домівки, рідних і близьких", - додали у відомстві.

В Генштабі говорять, що регулярні точні удари по військових об'єктах у глибині Росії - найкраще спростування кремлівських вигадок.

"Підсумковий звіт генерала Герасимова - типовий зразок агресивної кремлівської брехні та зарозумілості", - підсумували там.

Літній наступ Росії на фронті

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що до вересня ЗСУ стримають російський наступ, але окупанти рватимуть жили, щоб виконати завдання Кремля.

"Путіну потрібно завершити літню наступальну кампанію. Судячи з того, в якому стані зараз економіка Росії, цілком можливо, що восени може виникнути питання оперативної паузи", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявляв, що російські війська, незважаючи на зосередження понад 100 тисяч військових, не змогли досягти помітних успіхів у районі Покровська. Аналогічна ситуація спостерігається й поблизу Часового Яру та Торецька.

Водночас, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

