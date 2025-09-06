Рус
Читати російською
"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

Віталій Кірсанов
6 вересня 2025, 11:17
Експерти вважають, що змусити Москву скоротити свої апетити можна тільки за допомогою нищівних санкцій.
Трамп не збирається знущатися над Путіним
Трамп не збирається знущатися над Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що написано в матеріалі The Telegraph:

  • Росія оголосила про анексію п'яти українських областей
  • Зброя для ЗСУ продовжує надходити зі США, але на комерційних умовах
  • Найкривавіша війна в Європі за 80 років триватиме й надалі

Незважаючи на дипломатичні зусилля європейських союзників і гучні заяви Дональда Трампа, ситуація повернулася до початкової точки. Як і до січня, Кремль вимагає, щоб Україна відмовилася від близько 130 000 квадратних км своєї території та фактично стала васальною державою Росії. Про це пише The Telegraph.

Росія оголосила про анексію п'яти українських областей. При цьому Україна зберігає контроль над щонайменше 13 000 квадратних км у чотирьох із них, включно з обласними центрами Херсоном і Запоріжжям.

За словами американських урядовців, Кремль нібито готовий зменшити вимоги і не наполягати на передачі цих міст. Натомість Путін прагне контролювати ще 6000 квадратних миль Донецької та Луганської областей, де нині мешкає близько 250 000 людей.

"Жоден український лідер не міг би погодитися на ці умови, особливо з огляду на те, що територія, яку хоче Путін, включає життєво важливі укріплення. І немає жодних натяків на те, що Путін може скасувати анексію Росією Херсона і Запоріжжя, а це означає, що він також збереже свої претензії на обидва ці українські регіони", - пише видання.

Експерти вважають, що змусити Москву скоротити свої апетити можна тільки за допомогою нищівних санкцій. Однак реальних важелів у Вашингтона поки не вистачає.

"Навряд чи хтось вірить, що Трамп ще може чинити такий тиск. Він пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним", - зазначає видання.

Зброя для ЗСУ продовжує надходити зі США, однак тільки на комерційних умовах. Це дає Вашингтону додатковий важіль впливу на Київ і спонукає Україну шукати альтернативні джерела підтримки.

Єдина суттєва зміна - готовність Трампа обговорювати можливі гарантії безпеки для України після завершення війни. Але досі незрозуміло, чи буде це справжнє зобов'язання на кшталт статті 5 НАТО, чи лише "розпливчасті слова".

Лінія фронту з січня практично не зрушила. Путін продовжує вимагати тисячі квадратних миль, які російська армія навіть не контролює, а Трамп уникає максимального тиску на Кремль.

"Єдиний висновок полягає в тому, що найкривавіша війна в Європі за 80 років триватиме, а останні вісім місяців, здається, були сповненими галасу ні з чого", - підсумовує видання.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції бажаючих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

