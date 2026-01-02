Хочуть просунутися у бік міста: росіяни активно штурмують один напрямок

Через нову тактику росіяни розраховують залишитися непоміченими.

Росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському напрямку

Противник застосовує тактику просочування по одному

Пріоритетне завдання ЗСУ - знищення ворожих артилерійських систем

Російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста. Зокрема, ворог вдається до поодиноких переміщень. Про це заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко в телеефірі.

За його словами, противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим.

"Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневого ураження, щоб не допустити проникнення російських підрозділів до Покровська та зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо в місті", - наголосив він.

Яременко додав, що українські підрозділи також працюють над розширенням і підтриманням логістичних маршрутів у напрямку Покровська та Мирнограда, аби забезпечити піхоту всім необхідним для оборони.

"Пріоритетним завданням артилерії залишається контрбатарейна боротьба - знищення ворожих артилерійських систем, які регулярно обстрілюють позиції українських військ та операторів дронів. Водночас через високу інтенсивність штурмів артилерійські підрозділи також завдають ударів по живій силі противника та його бронетехніці", - підсумував начальник штабу.

Чи можуть ЗСУ вийти з Покровська

Представник 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов говорив, що українські військові продовжують залишатися в Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним.

Він підкреслив, що відступ із Покровська означатиме втрату панівних висот.

"Бійці ЗСУ контролюють північну частину міста і блокують спроби окупантів просуватися в південній", - зауважив Прибильнов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Угрупованні військ "Схід" говорили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. Українські підрозділи продовжують знищувати велику кількість військовослужбовців країни-агресорки Росії.

Аналітики DeepState заявляли, що останні дні армія країни-агресорки Росії активно штурмує село Білогір'я у Запорізькій області. Війська РФ намагаються повністю окупувати село.

Водночас, начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни утримують позиції в селищі Грабовське на Сумщині й намагалися здійснити атаки на населені пункти північніше. Проте Сили оборони вже вживають заходів для ліквідації ворога.

