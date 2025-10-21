Рус
Втрата Куп'янська відкриє дорогу в український тил: куди РФ зможе просунутися

Анна Ярославська
21 жовтня 2025, 08:51
Наразі в Куп'янську зона контролю російської армії не збільшилася за останні кілька днів.
Куп'янськ, ВДУ
Втрата Куп'янська відкриє ворогу дорогу в український тил / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Захоплення Куп'янська відкриє РФ шлях до Вовчанська
  • Втрата Куп'янська може призвести до обвалу оборони на північно-східному напрямку
  • Наразі просування російських військ не зафіксовано, але ситуація напружена

У разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія. Про це розповів 21 жовтня військовий оглядач Богдан Мірошников.

За його словами, ЗС РФ зможуть захопити Вовчанськ, рухаючись із флангу, у разі захоплення Куп'янська.

"Якщо Куп'янськ не врятувати - ворог отримає можливість захопити повністю Вовчанськ (рухаючись із флангу) і просуватися до лінії Ізюм-Балаклія прямо через наш тил", - вважає Мірошников.

За його словами, позитивним моментом є той факт, що до Куп'янська знову прикута увага суспільства. Як зазначає Мірошников, увага повертається чомусь лише тоді, коли виникають "очевидні проблеми".

Наразі в Куп'янську зона контролю російської армії не збільшилася за останні кілька днів.

"Те, що вилізло в медіапростір, - результат попередніх проблем і просувань ворога", - зазначив оглядач.

Водночас він висловив надію на те, що Куп'янськ буде врятовано, оскільки шанси на це ще є.

Що відбувається в Куп'янську

20 жовтня боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України заявив, що на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку.

За його словами, цей напрямок залишається одним із найважчих.

Як писав Главред із посиланням на DeepState, російські окупаційні війська в Куп'янську на Харківщині розширили контроль у центральній частині міста. Ситуація залишається напруженою - групи, які проникали в місто протягом останніх чотирьох тижнів, наростили кількість піхоти і намагаються просунутися в його південну частину.

Зазначається, що Сили оборони неодноразово знищували ворога в районі повороту з автодороги Р-79 на Садки. Кінцева мета противника - інфільтруватися до переправи в Куп'янську-Вузловому.

Куп'янськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

За останні місяці ситуація на сході України "кардинально змінилася", пише The Economist. Місто Костянтинівка поки що не перебуває під реальною загрозою захоплення найближчим часом. Водночас поступове просування окупантів ускладнює ситуацію в сусідній Дружківці. Частина головної дороги в Ізюм стала вразливою для атак дронів, через що рух транспорту перенаправлено на об'їзні маршрути.

Днями диверсійно-розвідувальна група країни-агресора Росії днями зуміла прорватися в центр Покровська. Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона є провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів. Про це заявило командування 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти.

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

