ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська та Куп'янська - ОСУВ "Хортиця"

Найгарячіша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

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ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська та Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

За словами військових, ситуація залишається напруженою, але контрольованою

ЗСУ стримують натиск і ведуть бої з переважаючими силами противника

Російські військові продовжують масштабні штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячіша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

На Покровському напрямку противник намагався проводити наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Полтавка, Володимирівка, Новоторецьке та Малинівка. Також атаки фіксувалися поблизу Миролюбівки, Луча, Сухого Яру, Гродівки, Лисівки, Вдалого, Оріхового та Олексіївки.

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За словами військових, ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

"Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслюють у "Хортиці".

На Новопавлівському напрямку ворог активізувався в районах Маліївки, Ялти, Запоріжжя, Комара та Шевченка.

На Куп'янському напрямку противник атакував підрозділи неподалік від Петропавлівки, Піщаного та Зеленого Гаю. Атаки були відбиті.

ЗСУ стримують натиск і ведуть бої з переважаючими силами противника, завдаючи йому втрат і унеможливлюючи просування.

Ситуація на фронті - останні новини за темою:

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині. ЗСУ змогли послабити тиск противника на основних напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил і Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні - з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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