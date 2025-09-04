Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

Куп'янськ мало потрапляє в медіаполе і до нього не прикута увага. Проте місто вкрай важливе для стійкості оборони на Харківщині.

https://glavred.net/front/okkupanty-povesili-trikolory-na-okrainah-kupyanska-chto-na-samom-dele-proishodit-10695140.html Посилання скопійоване

Куп'янськ перебуває у вкрай складному стані / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, DeepState, 14-та ОМБр

Ви дізнаєтеся:

Яка ситуація зараз у Куп'янську

Яку тактику використовують окупанти для того, щоб проникнути в місто

Російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використати цю картинку в пропагандистських цілях. У вересні місто ще не раз буде в центрі уваги.

Як пишуть аналітики DeepState, у середу росіяни опублікували кадри, на яких демонстрували нібито наявність свого прапора в різних куточках Куп'янська.

відео дня

Експерти уточнюють, що ворог розвісив прапори в точках, які перебувають у сірій зоні. Українські військові також показали кадри поразок деяких росіян на північних околицях міста в сірій зоні, "але робити висновки про повне знищення ворога доволі рано".

Окупанти розвісили триколори на околицях Куп'янська / t.me/DeepStateUA

"Наявність противника на північних околицях Куп'янська - не новина, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього. [Росіяни] здійснюють постійні спроби просочитися в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил Оборони, звісно, намагаються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога в піхоті дається взнаки", - зазначають аналітики.

Щоб закріпитися в місті, противник намагається заволодіти навколишньою місцевістю. Тривають бої, зокрема, за населений пункт Мирове (стара назва Мирне), який, як і Радьківка, має стати місцем накопичення піхоти.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepState

За даними бійців, росіяни переодягаються в цивільний одяг, щоб непомітно проникнути в місто. Це явище має системний характер і може призвести до загострення ситуації, якщо виявиться більш масштабним, ніж зараз здається.

"У вересні ми ще неодноразово говоритимемо про Куп'янськ, тому що противник наблизився впритул і активно промацує слабкі місця, які він уже певною мірою виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво", - резюмували в DeepState.

У Куп'янську складна ситуація: які перспективи

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Куп'янськ опинився у вкрай складних умовах. Кілька тижнів тому місто фактично перебувало в напівоточенні. Російські підрозділи малими групами намагалися прорватися до ключової рокадної дороги.

За словами Мірошникова, у вирішальний момент українські воїни провели серію контратак, що дозволило стабілізувати фронт і запобігти подальшому погіршенню ситуації.

Водночас бої тривають на північних околицях Куп'янська, де раніше діяли переодягнені диверсійні групи. Хоча більшість так званих "банзай-бігунів" було знищено, контроль за окремими ділянками місцевості досі не встановлено.

"Куп'янськ незаслужено мало потрапляє в медіаполе і до нього прикуто мало уваги. А місто вкрай важливе для стійкості нашої оборони в Харківській області", - написав Мірошников у Telegram.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація поблизу Покровська в Донецькій області залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема - через систему каналізації. Ворог уже не вперше застосовує такі методи для розвідки, проведення диверсій та ускладнення логістики українських військових. Політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що головна оперативна мета росіян до кінця 2025 року - зайти в Покровськ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що окупанти перекидають елітні підрозділи із Сумської області на Донеччину, де наразі в них виникли серйозні проблеми. Тим часом українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська.

Раніше українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції та звільнили селище Новоекономічне.

Інші новини:

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред