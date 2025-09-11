Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

Після того, як окупантам не вдалося здійснити прорив у місті, вони здійснили спробу пролому держкордону.

На Куп'янському напрямку точаться запеклі бої / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомив командир:

Українські військові блокували окупантів у Куп'янську

Переправи окупантів на Куп'янському напрямку взяли під вогневий контроль

Ворожі війська прорвали лінію держкордону на Харківщині

Сили оборони блокували просування окупаційної армії країни-агресорки Росії та зачистили окремі ділянки, де ворог міг закріпитися, у місті Куп'янськ, що у Харківській області.

Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, станом на сьогодні, українські бойові підрозділи продовжують виконання завдань на Харківщині.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Окупантів взяли під вогневий контроль

Після того, як ворогу вдалося інфільтруватися в окремих місцях Куп'янська, українські військові заблокували росіян. Також на північно-західних околицях міста під вогневим контролем ЗСУ опинилися місця, у яких окупанти найактивніше намагаються переправлятися з лівого на правий берег.

"Переправа у них виглядає, як натягнутий трос через річку, це не штатна понтонна переправа. Однак, човни та плоти дають можливість противнику виконувати задачі по доставці живої сили, хоча й з труднощами", - пояснив військовий.

Противник здійснив спробу прориву держкордону України

Попри ускладнену ситуацію на Харківщині, командування РФ не припиняє віддавати накази на штурм. Зокрема біля населеного пункту Мілове у ніч на 11 вересня тривали дуже важкі та жорсткі бої.

"Противник перейшов лінію державного кордону трохи південніше населеного пункту Мілове. Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - запевнив Федоренко.

Успіх ЗСУ на Куп'янському напрямку підтвердили аналітики

Главред писав, що за інформацією аналітиків ISW, на Куп’янському напрямку українські військові просунулися вперед внаслідок успішних контрнаступальних дій на північних і західних околицях Куп’янська.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше майор ЗСУ попереджав про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що російські окупаційні війська перекидають додаткові ресурси на Донеччину, знижуючи бойову активність на інших напрямках, щоб продовжити наступ у регіоні.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з повідомленнями військових, армія РФ почала підготовку до масштабного наступу на Донбасі, зокрема шукають шляхи для повного контролю логістичних маршрутів до Слов’янська та Краматорська Донецької області.

Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

