Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

Що повідомив командир:
- Українські військові блокували окупантів у Куп'янську
- Переправи окупантів на Куп'янському напрямку взяли під вогневий контроль
- Ворожі війська прорвали лінію держкордону на Харківщині
Сили оборони блокували просування окупаційної армії країни-агресорки Росії та зачистили окремі ділянки, де ворог міг закріпитися, у місті Куп'янськ, що у Харківській області.
Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, станом на сьогодні, українські бойові підрозділи продовжують виконання завдань на Харківщині.
Окупантів взяли під вогневий контроль
Після того, як ворогу вдалося інфільтруватися в окремих місцях Куп'янська, українські військові заблокували росіян. Також на північно-західних околицях міста під вогневим контролем ЗСУ опинилися місця, у яких окупанти найактивніше намагаються переправлятися з лівого на правий берег.
"Переправа у них виглядає, як натягнутий трос через річку, це не штатна понтонна переправа. Однак, човни та плоти дають можливість противнику виконувати задачі по доставці живої сили, хоча й з труднощами", - пояснив військовий.
Противник здійснив спробу прориву держкордону України
Попри ускладнену ситуацію на Харківщині, командування РФ не припиняє віддавати накази на штурм. Зокрема біля населеного пункту Мілове у ніч на 11 вересня тривали дуже важкі та жорсткі бої.
"Противник перейшов лінію державного кордону трохи південніше населеного пункту Мілове. Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - запевнив Федоренко.
Успіх ЗСУ на Куп'янському напрямку підтвердили аналітики
Главред писав, що за інформацією аналітиків ISW, на Куп’янському напрямку українські військові просунулися вперед внаслідок успішних контрнаступальних дій на північних і західних околицях Куп’янська.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше майор ЗСУ попереджав про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі.
Водночас військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що російські окупаційні війська перекидають додаткові ресурси на Донеччину, знижуючи бойову активність на інших напрямках, щоб продовжити наступ у регіоні.
Нагадаємо, Главред писав, що згідно з повідомленнями військових, армія РФ почала підготовку до масштабного наступу на Донбасі, зокрема шукають шляхи для повного контролю логістичних маршрутів до Слов’янська та Краматорська Донецької області.
Про персону: Юрій Федоренко
Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.
9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.
