'Росіян відкинули': сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

Раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп'янськ.

Сили оборони звільнили Мирне біля Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

Згідно з картою DeepState, Мирне позначено як деокуповане

Українські військові просуваються далі

Сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська Харківської області. Цю інформацію підтвердив "Суспільному" представник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Станом на зараз росіян із Мирного відкинули. Інформації про поранених чи вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", - сказав Трегубов. відео дня

"Суспільне" зазначає, що раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп'янськ.

Згідно з картою DeepState, Мирне позначено як деокуповане.

Раніше 30 серпня Віктор Трегубов повідомляв, що підрозділи РФ під Добропіллям на Донеччині оточені та ліквідуються.

"Принаймні зараз російські підрозділи, які пішли безпосередньо в Добропілля, ці "клешні краба", були відрізані і в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", - сказав він.

Deepstatemap

Контратаки ЗСУ - думка експерта

Успішні дії Сил оборони України раніше прокоментував військовий оглядач Алля Абішев. За його словами, армія РФ опинилася в оточенні саме завдяки контратакам ЗСУ.

Українські військові оперативно відреагували на ситуацію і зупинили наступ ворога, відбивши низку населених пунктів на лінії Рубіжне - Золотий Колодязь - Веселе.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно повідомлялося, що російські окупаційні війська змогли просунутися на Дніпропетровщині і намагаються закріпитися в селах Запорізьке і Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.

Раніше Главред писав, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Напередодні стало відомо, що українські військові мають успіхи в районі Покровська, що на Донеччині. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від міста.

Більше новин:

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і суспільно-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Економічні вісті, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

