Росія готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок удару

Наразі противник накопичує особовий склад для наступу.

https://glavred.net/front/rossiya-gotovit-novoe-nastuplenie-v-vsu-nazvali-napravlenie-udara-10696958.html Посилання скопійоване

Після літнього провалу ворог готує нові наступальні дії / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Головне:

РФ готується до наступальних дій на Запорізькому напрямку

Ворог прощупує слабкі місця ЗСУ

Російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі. Про це повідомив під час брифінгу начальник озброєння 110-ї окремої механізованої бригади майор Ілля Стрюк, передає Укрінформ.

За словами майора, наразі противник зосередив на цій ділянці фронту певну кількість особового складу.

відео дня

"Я так розумію, що буде етап, коли почнуться активні штурмові дії, і вони (російські окупанти - Главред) покажуть, на що вони спроможні", - сказав військовий.

Він додав, що розвиток ситуації залежатиме від того, наскільки підготовленою й забезпеченою буде наша оборона та як ефективно вона виконуватиме свої завдання.

"Атаки ворога комбіновані. Зараз, на щастя, немає штурмів із використанням великої кількості техніки, в основному це малі піхотні групи, і вони також розвивають безпілотну компоненту. Є в них сильні підрозділи, які протистоять нам. Найпотужніші підрозділи ворога воюють на Покровському напрямку", - розповів Стрюк.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Крім того військовий Станіслав Бунятов писав, що російські окупаційні війська почали підготовку до масштабного наступу на Донбасі, зокрема шукають шляхи для повного контролю логістичних маршрутів до Слов’янська та Краматорська Донецької області.

Військовий експерт Сергій Грабський також підтвердив інформацію про те, що всі дії росіян на фронті зараз спрямовані на просування в напрямку Краматорська та Слов’янська.

Читайте також:

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред