РФ вдарила по енергетиці шести областей: понад 500 тисяч українців без світла

Одна з теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії, а в окремих регіонах через обмеження в електромережі запровадили графіки відключень.

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Масована атака на енергосистему: ТЕС ДТЕК зупинилася, у Києві - екстрені відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сталося:

На Волині залишилися без світла майже 105 тис. абонентів

На Житомирщині без світла понад 900 населених пунктів

У Києві та області діють екстрені відключення

Країна-агресор Росія в ніч на 23 жовтня та вранці в п’ятницю атакувала енергетичні об’єкти в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. У результаті ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання, повідомляє Міністерство енергетики України.

Серед найбільш постраждалих - одна з теплових електростанцій ДТЕК. Після масованого обстрілу вона припинила виробляти електроенергію, обладнання серйозно пошкоджено. У компанії нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК зазнавали ударів понад 230 разів.

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У Києві та Київській області за вказівкою "Укренерго" запровадили екстрені відключення. У такому режимі графіки не діють, уточнили в ДТЕК.

Через постійні обстріли та бойові дії нові відключення електроенергії також зафіксовано в Донецькій та Харківській областях. На Тернопільщині тим часом досі ліквідують наслідки попередніх атак.

На Одеській області вночі було атаковано об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Частину клієнтів вдалося підключити вже до ранку, ремонтні роботи тривають. Загалом за минулу добу енергетики відновили електропостачання після обстрілів для 22,2 тисячі сімей регіону, повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі".

У Полтавській області БПЛА пошкодив лінії електропередач. У окремих місцях можливі й локальні аварійні відключення електроенергії.

Волинь, Житомирщина, Рівненщина: де найбільше відключень

Найбільший масштаб відключень - на Волині. За даними Волинської ОВА, протягом ночі на область направили понад 10 ударних дронів типу "Шахед". Через пошкодження енергооб’єктів у Луцькому та Ковельському районах без електропостачання залишилися майже 105 тисяч абонентів, у Луцьку частково обмежили водопостачання. Крім того, у Луцькому районі травмовано одну людину та пошкоджено житловий будинок, повідомляє Волинська ОВА.

На Житомирщині під ударом знову опинилися енергетика та житло: пошкоджено шість приватних домоволодінь. Станом на 7:00 без світла залишалися понад 900 населених пунктів області, інформації про загиблих та поранених не надходило, пише Суспільне.

Відновлення електропостачання в області гальмує не стан місцевої інфраструктури, а ситуація на магістральному рівні. Голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі "Суспільному" розповів, на якому етапі перебувають роботи.

"Бригади "Житомиробленерго" повністю відремонтували всі свої мережі. Ми готові до прийому електроенергії в будь-якому обсязі та з будь-якого напрямку. Однак НЕК "Укренерго" поки що не дає дозволу на ввімкнення", - підкреслив Шекета.

За його словами, усі пошкодження вже виявлені, тому прогноз оптимістичний. Втім, завершити роботи поки що заважає ситуація з безпекою на високовольтних лініях "Укренерго".

Неспокійною була ніч і на Рівненщині: під удари потрапили енергетичні об’єкти, житлові будинки та бізнес, частина області зараз без світла. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль звернув увагу на одне з північних сіл, яке неодноразово ставало мішенню.

"Один із невеликих населених пунктів на півночі області зазнав семи атак поспіль. На щастя, без людських жертв", - повідомив Коваль.

​ Виробництво електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ремонти під загрозою повторних ударів

Наслідки нічної атаки відчують і споживачі в регіонах, яких удари безпосередньо не торкнулися. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов пояснив, чому енергосистема переходить на особливий режим роботи.

"Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, в окремих регіонах сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми та запобігання більш масштабним аваріям", - зазначив Некрасов.

У Міненерго визнають, що щоденні обстріли, тривалі повітряні тривоги та ризик повторних ударів суттєво ускладнюють роботу ремонтників. Аварійно-відновлювальні роботи розпочинають лише там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Росія планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру. Згідно з перехопленим російським планом ударів, на який посилається The New York Times, Москва має намір спробувати повністю позбавити Київ, Харків та Одесу електроенергії, опалення та водопостачання.

За оцінками російських військових, для реалізації цього задуму може вистачити близько 70 балістичних ракет, 720 безпілотників дальнього радіусу дії та 150 керованих авіабомб (КАБ).

Українські чиновники та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, визнали, що зараз у Росії може бути більше шансів досягти таких результатів, ніж у будь-який інший період з початку повномасштабного вторгнення.

Відключення світла - новини

Як писав Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК "Київські електромережі" та в додатку "Київ Цифровий".

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години. За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

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