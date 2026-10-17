Без власної генерації: як Київ виживатиме взимку після атаки на всі ТЕЦ

Паралельно місто розгортає когенерацію, резервні котельні та дизельні станції на випадок нових аварій.

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Київські ТЕЦ - станції більше не забезпечують електроенергією, але продовжують опалювати будинки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Київські ТЕЦ не виробляють електроенергію, але дають тепло

У столиці з 16 жовтня розпочався опалювальний сезон

Частина Дніпровського та Дарницького районів поки що без тепла

Три основні київські ТЕЦ після повторних ударів РФ у ніч на 14 жовтня більше не виробляють електроенергію, проте їх і надалі використовують як джерела опалення для міста. Станції готуються до опалювального сезону і поступово запускаються для подачі тепла в будинки. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Під удари потрапили ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька станція, відома також як ТЕЦ-4. Таким чином столиця фактично залишилася без власної великої генерації, а головним питанням стало те, як місто переживе зиму.

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"Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз запускаються саме в цьому режимі теплопостачання", - підкреслив Кучеренко в ефірі Новини Live.

Нардеп також звернув увагу на повільний розвиток в Україні когенерації - технології, яка дозволяє одночасно отримувати електроенергію та тепло. За його словами, ще у 2024 році президент Володимир Зеленський доручив до кінця того ж року забезпечити 1 ГВт додаткової газової генерації електроенергії.

Відео із заявами Кучеренка дивіться за посиланням.

Київ залишається найбільшим споживачем електроенергії в країні. За оцінками галузевих експертів, місто споживає 1–1,2 ГВт, тобто 12–15 % загальнодержавного обсягу. Взимку, залежно від температури, навантаження може зростати до 1,8–2 ГВт.

Минулої зими через російські удари по енергетичній та тепловій інфраструктурі окремі будинки столиці залишалися без опалення понад тиждень. Сильні морози призводили до перемерзання систем і теплоносія, а пошкоджені тепломережі ускладнювали відновлення.

У Києві розпочався опалювальний сезон

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 16 жовтня в столиці розпочався опалювальний сезон. Першими тепло отримають лікарні, школи, дитсадки та інші заклади соціальної сфери, підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Водночас частина Дніпровського та Дарницького районів поки що залишиться без опалення через серйозні пошкодження енергетичного об’єкта, відновлювальні роботи на якому тривають. Згідно з постановою Кабміну № 830 рішення про початок сезону ухвалюють, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря не перевищує +8 °C.

За словами Кличка, більшу частину запланованих робіт місто вже виконало, частина з них завершена на 90% і більше. Масштабні об’єкти вимагають значно більше часу. Основний обсяг місто розраховує завершити до початку опалювального сезону, а проєкти, під які виготовляють обладнання, - до кінця року.

Когенерація та резерв: чим Київ підстраховує ТЕЦ

Мер визнає, що перебудувати величезну централізовану систему теплопостачання за кілька місяців неможливо. Тому місто паралельно створює альтернативні потужності, і одним із ключових напрямків стала когенерація. Такі установки можна розміщувати ближче до районів, які вони обслуговують.

До кінця 2026 року Київ планує мати 200 МВт когенераційних потужностей, обладнання вже завозять і монтують. Наразі 57,6 МВт електричної потужності вже надходить у загальну енергосистему країни. Проєкти місто реалізує за власний рахунок, щоб зменшити залежність від великих генеруючих об’єктів.

Окремий напрямок - захист водопостачання від перебоїв зі світлом. Київ планує створити 40 МВт резервної генерації. Вже побудовано три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт, решту обіцяють завершити до кінця року.

Наймасштабнішим проєктом є резервна система теплопостачання. Щоб замістити потужності київських ТЕЦ, потрібно близько 2,1 ГВт. Місто вже уклало контракти на постачання обладнання та розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт, ще над 564 МВт працює Агентство відновлення. Ці потужності не замінять централізоване опалення повністю, а мають слугувати резервом у разі виходу з ладу основних джерел тепла.

Крім того, столиця нарощує парк мобільних котелень. Їх можна оперативно доставити до конкретного об’єкта, який залишився без тепла через локальну аварію в мережі або котельні, не чекаючи на відновлення всієї централізованої системи.

​Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів.

17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії внаслідок чергової російської атаки. Масштаб пошкоджень зараз з’ясовують фахівці. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Через відсутність струму тролейбуси та трамваї на лінію не вийдуть. Щоб компенсувати їхню відсутність, місто збільшить кількість автобусів і маршруток на вулицях.

За даними Міненерго, Росія атакувала енергооб’єкти в 10 областях, частина споживачів залишилася без світла. Вночі та вранці 17 жовтня під ударами опинилася енергетична інфраструктура Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей.​ Енергетики вже відновили електропостачання для понад півмільйона споживачів. Ремонтні роботи тривають, але їх ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів.​ Через обмеження в електромережах після попередніх російських атак сьогодні в низці регіонів діють погодинні відключення. У всіх областях застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру. Згідно з перехопленим російським планом ударів, на який посилається The New York Times, Москва має намір спробувати повністю позбавити Київ, Харків та Одесу електроенергії, опалення та водопостачання.

За оцінками російських військових, для реалізації цього задуму може вистачити близько 70 балістичних ракет, 720 безпілотників дальнього радіусу дії та 150 керованих авіабомб (КАБ).

Українські чиновники та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, визнали, що зараз у Росії може бути більше шансів досягти таких результатів, ніж у будь-який інший період з початку повномасштабного вторгнення.

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Про персону: Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна - Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

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