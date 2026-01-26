Рус
Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

Марія Николишин
26 січня 2026, 10:00
Нардеп сказав, коли Київ повернеться до повноцінних графіків відключень.
Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз
Ситуація зі світлом в Києві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

  • Ситуація зі світлом та опаленням в Києві складна
  • Жителям одного району доведеться чекати ще від чотирьох до п’яти діб
  • Лютий також буде непростим місяцем

Ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, від чотирьох до п’яти діб необхідно для повного повернення тепла в оселі киян на Троєщині, але за умови відновлення роботи ТЕЦ-6, а також стабілізація ТЕЦ-5 та Дарницької ТЕЦ.

"Знову ж таки, це за умови відсутності нових обстрілів по критичній інфраструктурі. Якщо вдасться відновити протягом тижня теплоелектроцентраль №6 і повноцінно відновити роботу і п’ятої і Дарницької ТЕЦ, тоді Київ повернеться до повноцінних графіків відключень. Не аварійних, а саме графіків відключень", - наголосив він.

Нардеп додав, що лютий також буде непростим місяцем із тривалими обмеженнями.

На його думку, більш прийнятний режим енергоспоживання очікується лише навесні у березні-квітні. На це вплине сезонне збільшення генерації на сонячних електростанціях.

"Лютий буде так само потенційно з тривалими графіками, але вже з березня ситуація має покращитись внаслідок додаткової генерації за рахунок сонячних електростанцій", - підсумував він.

Дефіцит електроенергії в Києві

Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що в Україні продовжується координація робіт з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами міністра, у столиці зберігається значний дефіцит електроенергії, через що тривають екстрені відключення.

"Наразі без електропостачання у Києві залишаються понад 800 тисяч абонентів, як і напередодні", - додав він.

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявили, що у понеділок, 26 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів. Світло вимикатимуть в усіх регіонах.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко казав, що у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни.

Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк говорив, що повністю замінити потужності київських ТЕЦ‑5 і ТЕЦ‑6 малими когенераційними установками технічно нереально.

Читайте також:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

