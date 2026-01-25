Рус
Графіки стають жорсткішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 січня

Руслан Іваненко
25 січня 2026, 22:06
ДТЕК і ЦЕК опублікували графіки вимкнень електроенергії для всіх черг та спеціальні графіки для Павлограда.
Графіки можуть змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго" / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • В усіх регіонах України 26 січня обмежать електроенергію
  • ДТЕК і ЦЕК опублікували графіки по чергах
  • Для Павлограда передбачені спеціальні черги

В понеділок, 26 січня, в усіх регіонах України обмежать споживання електроенергії через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів. У Дніпропетровській області, як і по всій країні, запрацюють погодинні графіки відключень.

ДТЕК опублікував попередній графік планових відключень на понеділок — обмеження торкнуться всіх підчерг споживачів.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Ось графіки стабілізаційних відключень для Дніпропетровської області на 26 січня, виписані у вертикальний стовпчик за вашим форматом:

Черга 1.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 14:30,
  • 18:00 – 24:00

Черга 1.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 14:30,
  • 18:00 – 24:00

Черга 2.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 14:30,
  • 16:30 – 24:00

Черга 2.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 16:30,
  • 18:00 – 24:00

Черга 3.1:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 18:00,
  • 21:30 – 24:00

Черга 3.2:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 20:00,
  • 21:30 – 24:00

Черга 4.1:

  • 00:30 – 06:00,
  • 08:00 – 18:00,
  • 21:30 – 24:00

Черга 4.2:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 18:00,
  • 20:00 – 24:00

Черга 5.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00,
  • 13:00 – 21:30

Черга 5.2:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00,
  • 14:30 – 21:30

Черга 6.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 14:30 – 21:30

Черга 6.2:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00,
  • 14:30 – 22:00

Щоб перевірити точний графік відключень за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як зазначають у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК протягом 26 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергам.

Черга 1.1

  • 01:00-07:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Черга 1.2

  • 01:00-05:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Черга 2.1

  • 00:00-01:00
  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Черга 2.2

  • 00:00-01:00
  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Черга 3.1

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Черга 3.2

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Черга 4.1

  • 03:00-07:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Черга 4.2

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Черга 5.1

  • 00:00-05:00
  • 08:00-13:00
  • 15:00-21:00

Черга 5.2

  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Черга 6.1

  • 00:00-03:00
  • 07:00-13:00
  • 15:00-21:00
  • 23:00-24:00

Черга 6.2

  • 00:00-05:00
  • 07:00-13:00
  • 15:00-21:00
  • 23:00-24:00

Графік для Павлограда

Окремо відзначається, що для споживачів міста Павлоград, які тимчасово відключаються за іншим графіком, застосовуватимуться спеціальні черги.

1 черга:

  • 00:00 - 05:00;
  • 10:00 - 15:00;
  • 20:00 - 24:00.

2 черга:

  • 05:00 - 10:00
  • 15:00 - 20:00

У компанії попереджають, що протягом доби графік відключень може змінюватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та актуальні відомості. Інформацію про місце розташування та графік роботи можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Пункти працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

Як раніше повідомляв Главред, у понеділок, 26 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

Також 26 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

Крім того, 26 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" на всій території Запорізької області запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промислових об’єктів. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
"Стала ангелом-охоронцем": Сеітаблаєв назвав актрису, яка замінила йому матір

12:05

Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія

12:04

РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога

