Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

Інна Ковенько
25 січня 2026, 18:31
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графіки відключення світла на 26 січня
Графіки відключення світла на 26 січня

Головне:

  • Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
  • Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 26 січня
  • Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У понеділок, 26 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

В Укренерго повідомляють, що світло вимикатимуть в усіх регіонах України.

Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", - наголосили в компанії.

Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.

Коли в Україні можуть скасувати графіки відключень світла - прогноз експерта

Главред писав, що за словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни.

За його словами, реалістичний сценарій передбачає, що покращення ситуації з відключеннями світла в Україні може початись ближче до березня. Орієнтовно після 10 березня, із зростанням обсягів сонячної генерації та повноцінним запуском сонячних електростанцій, енергетична ситуація може суттєво стабілізуватися.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після масованої атаки 24 січня у Києві майже 90 тисяч абонентів залишилися без світла. Більше 5 тисяч будинків без опалення, переважно ті, які вже постраждали від обстрілів раніше. Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Росія в ніч на 24 січня масовано обстріляла Чернігів, пошкодивши критичну інфраструктуру. Майже все місто знеструмлено, об’єкти водопостачання та енергетики перейшли на альтернативні джерела живлення.

Крім цього, вдень у багатьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. На ГАВ перейшли Одеська, Дніпропетровська, Чернівецька, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Житомирська області.

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок
Генерація електроенергії в Україні

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

