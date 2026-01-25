Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

https://glavred.net/energy/otklyuchenie-sveta-26-yanvarya-budut-li-deystvovat-grafiki-v-ponedelnik-10735328.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла на 26 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 26 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У понеділок, 26 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

В Укренерго повідомляють, що світло вимикатимуть в усіх регіонах України.

відео дня

Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України. Через це енергосистема залишається напруженою, і ситуація може змінюватися протягом дня.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо коли вона з’являється за графіком", - наголосили в компанії.

Енергетики радять стежити за оновленнями графіків на сайтах обленерго та у соцмережах компаній, оскільки зміни можуть відбуватися протягом дня у зв’язку з оперативною ситуацією в енергетиці.

Коли в Україні можуть скасувати графіки відключень світла - прогноз експерта

Главред писав, що за словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни.

За його словами, реалістичний сценарій передбачає, що покращення ситуації з відключеннями світла в Україні може початись ближче до березня. Орієнтовно після 10 березня, із зростанням обсягів сонячної генерації та повноцінним запуском сонячних електростанцій, енергетична ситуація може суттєво стабілізуватися.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після масованої атаки 24 січня у Києві майже 90 тисяч абонентів залишилися без світла. Більше 5 тисяч будинків без опалення, переважно ті, які вже постраждали від обстрілів раніше. Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Росія в ніч на 24 січня масовано обстріляла Чернігів, пошкодивши критичну інфраструктуру. Майже все місто знеструмлено, об’єкти водопостачання та енергетики перейшли на альтернативні джерела живлення.

Крім цього, вдень у багатьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. На ГАВ перейшли Одеська, Дніпропетровська, Чернівецька, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Житомирська області.

Генерація електроенергії в Україні / Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред